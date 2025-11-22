Stade Rennais : Beye sort l’artillerie lourde contre l’AS Monaco, la compo !

Le groupe du Stade Rennais tombe à quelques heures du choc face à l’AS Monaco. Un seul cadre est forfait.

Stade Rennais vs AS Monaco : Habib Beye dévoile son groupe !

Le Stade Rennais attend de pied ferme l’AS Monaco ce samedi pour la 13e journée de Ligue 1. Rennes veut poursuivre sa remontée, et Monaco cherche à stopper sa chute. Le tacticien rennais, Habib Beye, longtemps sous pression après une série noire, respire enfin. Deux victoires d’affilée. De la confiance retrouvée. Le Stade Rennais remonte à la 8e place et ne pointe plus qu’à deux petites longueurs du top 5.

En face, l’AS Monaco vit l’inverse. Le club est longtemps resté dans le top 4, mais a glissé à la 6e place. La forme est mauvaise. Deux défaites consécutives. Une claque à domicile contre le RC Lens (1-4). L’équipe de Sébastien Pocognoli aborde ce déplacement en terrain hostile.

À quelques heures du coup d’envoi du choc, Habib Beye a dévoilé son groupe. 21 joueurs sont retenus. Le coach rennais devra se passer d’un seul joueur. Seko Fofana est absent à cause des pépins physiques. En revanche, bonne nouvelle : Abdelhamid Aït-Boudlal revient de suspension.

📋 Le groupe rennais pour la réception de l’AS Monaco.#SRFCASM pic.twitter.com/o71wGsGEXl — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 22, 2025

La composition probable du Stade Rennais

Samba – Aït-Boudlal, Jacquet, Brassier – Frankowski, Camara, Rongier, Cissé, Al-Tamari – Meïté, Lepaul.

La composition probable de l’AS Monaco

Hradecky – Teze, Kehrer, Salisu – Diatta, Coulibaly, Zakaria, Ouattara – Akliouche, Biereth, Fati.

