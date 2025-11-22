Mercato : Upamecano ! Le Bayern se moque publiquement du PSG

C’est un véritable secret de polichinelle : le PSG est très intéressé par l’arrivée de Dayot Upamecano l’été prochain. Un intérêt qui fait sourire du côté du Bayern Munich qui n’a pas tardé à réagir.

Mercato : Le PSG rêve de Dayot Upamecano

Attiré par la situation contractuelle de Dayot Upamecano, le Paris Saint-Germain espère le recruter en tant qu’agent libre l’été prochain. La présence du club parisien n’arrange pas vraiment les affaires du Bayern Munich qui tente de prolonger le bail de son défenseur central. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international français de 27 ans négocie une prolongation depuis plusieurs mois, mais aucun accord n’a été trouvé jusqu’à maintenant.

Face à cette situation, plusieurs grands clubs européens s’activent pour convaincre Upamecano de rejoindre leurs rangs. Plus entreprenants, le Paris SG et le Real Madrid tentent même d’arracher déjà un pré-accord au natif d’Évreux dès cet hiver. Mais cela ne semble pas véritablement effrayer le club allemand qui n’a pas encore dit son dernier mot dans cette affaire.

Le Bayern Munich ne craint pas le PSG

Dans l’optique de renforcer son arrière-garde, en plus d’ajouter un nouvel international français à son effectif, le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur Dayot Upamecano. Si le Bayern Munich ne parvient pas à le convaincre de renouveler son engagement, le Paris SG pourrait passer à l’action avec une offre salariale qui le placerait dans les top 10 des plus gros revenus européens.

Mais de son côté, le club entraîné par Vincent Kompany ne se fait aucun souci pour l’avenir de son numéro 2, comme l’a assuré son directeur sportif Christoph Freund. « Nous avons entendu parler de la rumeur PSG. Cela ne nous inquiète pas, car nous sommes en bonne voie avec Dayot Upamecano et nous avons notre plan », a déclaré Christoph Freund en conférence de presse.

« Bien sûr, nous savons aussi quels contrats expirent ici, et c’est toujours la même chose : le mercato hivernal est sur le point d’ouvrir, et pour les contrats qui expirent en été, il existe une règle qui permet aux joueurs de discuter avec d’autres clubs à partir du 1er janvier. Mais cela ne nous inquiète pas, car nous communiquons bien avec nos joueurs et leurs agents », a ajouté Christoph Freund, le directeur sportif du Rekordmeister.