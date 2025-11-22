Mercato FC Nantes : Tylel Tati dit oui à un transfert au PSG

Sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en juin 2028, Tylel Tati pourrait changer d’air lors du mercato hivernal qui s’annonce à grands pas. Annoncé un peu partout en Europe, le jeune défenseur central serait enclin à rejoindre le PSG. Explications.

Mercato PSG : Tylel Tati veut quitter le FC Nantes cet hiver

Depuis plusieurs semaines, la presse évoque régulièrement l’intérêt de clubs français et étrangers pour Tylel Tati, notamment le Paris SG, le FC Barcelone, le Bayern Munich, la Juventus Turin et l’AC Milan. Et alors que les Canaris se trouvent à la 16e place du classement en Ligue 1, donc barragiste, le défenseur central de 17 ans aurait déjà des envies d’ailleurs.

Selon les informations de PSG Inside Actus, « Tylel Tati (17 ans), pépite du Val-de-Marne et joueur du FC Nantes, a demandé à son agent d’ouvrir la porte à une discussion avec Waldemar Kita pour trouver un accord avec Paris. Le PSG voit en lui un futur international… mais avec Kita, rien ne sera simple. »

Susceptible de quitter La Beaujoire cet hiver, Tati ferait ainsi du PSG sa priorité pour un transfert. Pas forcément vendeur en plein milieu de saison, le FCN ne compte pas brader son joyau français.

Waldemar Kita réclame 50M€ pour Tylel Tati

Considéré comme l’une des plus grandes promesses du coté de la Jonelière, Tylel Tati souhaite quitter son club formateur pour aller poursuivre sa progression avec le Paris Saint-Germain. Et d’après les renseignements obtenus par Foot Mercato, Waldemar Kita aurait des attentes très élevées en cas de transfert.

« Face à ce fort engouement pour la pépite tricolore, les Canaris ont fixé une position ferme : les Nantais réclament au moins 50 millions d’euros pour leur pépite. Cependant, le FC Nantes ainsi que le clan Tati veulent garder la tête froide. Encore en bac pro commerce, le gaucher est déterminé à poursuivre sa progression dans un cadre qu’il connaît, aucun départ ne sera envisagé avant la fin de la saison », assure le portail sportif.

Après seulement quelques matchs en pro (11 matchs de Ligue 1, Tylel Tati est évalué à 50 millions d’euros par la direction nantaise. Plus d’un après avoir investi le même montant pour attirer Désiré Doué en provenance du Stade Rennais, le Paris SG acceptera-t-il de renouveler une opération similaire ? Affaire à suivre…

