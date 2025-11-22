PSG : Enrique prêt à claquer la porte ? Son successeur connu

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Luis Enrique ne devrait pas s’éterniser au PSG. Daniel Riolo pense que l’entraîneur espagnol voudra bientôt retourner dans son club de coeur, le Barça.

Mercato : Luis Enrique prêt à planter le PSG pour le Barça ?

Sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, Luis Enrique fait le bonheur des supporters depuis son arrivée en 2023. Cependant, Daniel Riolo tente de calmer les choses en rappelant le lien qui unit le coach espagnol au FC Barcelone. Pour lui, Enrique pourrait être tenté par un retour en Catalogne et refuser de renouveler son bail dans deux ans.

« Je suis beaucoup plus dur avec ceux qui l’idolâtrent qu’avec lui-même. Mais je ne vois pas la qualité humaine qu’il représente. Il est 100 % Barça. C’est quelqu’un qui bouge beaucoup », a expliqué le consultant de RMC au micro de France Bleu.

Après avoir permis aux Rouge et Bleu de décrocher leur première Ligue des Champions la saison dernière, le tacticien de 55 ans pourrait avoir envie de s’offrir un nouveau challenge au bout de quatre années passées en France. D’ailleurs, un nom est sur toutes les lèvres pour remplacer éventuellement Luis Enrique.

Luis Enrique remplacé à Paris par Mikel Arteta

Luis Enrique pourrait être remplacé sur le banc du PSG par un autre entraîneur espagnol. En effet, le journaliste Fabrice Hawkins a expliqué à son homologue Jonathan Bensadoun que Mikel Arteta rêve d’entraîner un jour le Paris Saint-Germain, club où il a évolué en tant que joueur entre 2001 et 2002.

« Tant que Mikel Arteta n’a pas gagné quelque chose d’important, je pense qu’il voudra rester à Arsenal. On verra par la suite dans les années à venir ce qu’il adviendra », a confié Fabrice Hawkins avant d’évoquer l’intérêt du technicien espagnol pour le club de la capitale : « il apprécie Paris, il est passé par le club, il aimerait aussi peut-être un jour entraîner le PSG s’il y a l’opportunité. » Tout comme Luis Enrique, Mikel Arteta est lui aussi lié aux Gunners jusqu’au 30 juin 2027.

