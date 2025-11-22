OM : Après Nice, Kondogbia un avertissement à Newcastle !

Après son festival offensif face à l’OGC Nice, vendredi soir, l’OM pense désormais à son prochain choc de Ligue des Champions contre Newcastle United. À quelques jours de cette rencontre, Geoffrey Kondogbia se projette déjà.

OM : Geoffrey Kondogbia satisfait après la victoire à Nice

Après la rencontre entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille en ouverture de la 13e journée de Ligue 1, Geoffrey Kondogbia a pris la parole pour livrer ses impressions. Après le coup de sifflet final de la rencontre à l’Allianz Riviera, le milieu de terrain de 32 ans n’a pas caché sa satisfaction après la démonstration de force des hommes de Roberto De Zerbi.

« Vous connaissez le coach, c’est un passionné qui cherche toujours la perfection. On comprend qu’il attende plus, mais ça reste une grosse performance dans un stade, où l’on était attendu. On est content, même si on court après la perfection. On a essayé de bloquer leurs sorties de balle, notamment du côté de Jonathan Clauss. Cela nous a plutôt bien réussi, on a très, très bien interprété le match.

À voir

PSG – Havre : Luis Enrique dribble tout le monde, le groupe

On a verticalisé un peu plus que d’habitude, il le fallait pour faire la différence ce (vendredi) soir », a notamment indiqué l’international centrafricain. Ce succès offre aux Marseillais une grosse motivation avant une rencontre décisive à venir en Ligue des Champions face à Newcastle United. Et l’ancien joueur de l’Atlético Madrid y pense déjà.

Kondogbia : « Gagner c’est toujours mieux »

Après avoir exprimé sa satisfaction pour l’écrasante victoire face aux Aiglons, Geoffrey Kondogbia a rappellé que le championnat est encore long et qu’il faut garder la tête sur les épaules. Alors que l’OM affronte Newcastle United en Ligue des Champions dans trois jours, le natif de Nemours a affiché sa confiance en son équipe.

« Avec des joueurs de cette qualité, comme Arthur (Vermeeren) et Angel (Gomes), c’est plus facile. Gagner c’est toujours mieux pour la confiance et préparer le prochain match qui nous attend contre Newcastle. Je suis content de retrouver les terrains, ça reste une performance aboutie pour l’équipe et moi-même », a déclaré Geoffrey Kondogbia.

Lire aussi sur Kondogbia :

L’OM arrive en mode combat, Kondogbia prévient Newcastle

Real Madrid – OM : Kylian Mbappé répond cash à Kondogbia !

À voir

Mercato FC Nantes : Un gros transfert se précise !

Mercato OM : La déclaration choc de Kondogbia sur son avenir