Après Nice, Mason Greenwood prépare un énorme coup à l’OM !

Après l’écrasante victoire de l’OM sur le terrain de l’OGC Nice vendredi soir, Mason Greenwood et ses coéquipiers sont désormais tournés vers le choc de Ligue des Champions contre Newcastle United dans trois jours. Une rencontre qui obsède déjà l’attaquant anglais.

OM : Mason Greenwood a déjà la tête à Newcastle

Après la trêve internationale, l’Olympique de Marseille avait à coeur de ne pas rater son déplacement à l’Allianz Riviera face à l’OGC Nice, vendredi soir, en clôture de la treizième journée de Ligue 1. Et les joueurs de Roberto De Zerbi ont honoré ce rendez-vous avec une nette démonstration offensive face aux Aiglons, avec un score de 5 buts à 1.

Avec dix buts en douze matchs, soit un ratio de 0,83 but par match, Mason Greenwood est à présent le meilleur réalisateur du championnat de Ligue 1. À ce stade de la saison, cela ne veut rien dire, mais il est évident que l’ancien joueur de Manchester United est dans une forme qui peut laisser envisager de belles choses pour l’Olympique de Marseille. Le timing parfait pour en découdre avec un club anglais, notamment Newcastle United.

Mason Greenwood veut choquer l’Angleterre

Pour la première fois depuis son départ de Manchester United, et après avoir été désigné persona non grata en Angleterre suite à l’agression de son ancienne petite amie, Mason Greenwood va croiser la route d’un club de Premier League le mardi prochain, à l’occasion de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions contre Newcastle United.

L’attaquant de 24 ans veut profiter de cette occasion pour régler ses comptes. D’après les informations du journal L’Équipe, le numéro 10 marseillais attend avec impatience le rendez-vous contre les Magpies au stade Vélodrome pour choquer l’Angleterre.

« Pendant que cela se chamaillait sur la pelouse de Nice, Greenwood avait déjà la tête ailleurs, peut-être à Newcastle, ce mardi, pour des retrouvailles au sommet avec un club de Premier League, son berceau. Ce ne sera pas un match anodin, il n’y a qu’à se rappeler son altercation avec Tyrone Mings, le défenseur d’Aston Villa, lors d’une rencontre qui n’avait rien d’amical, le 9 août », explique Mathieu Grégoire dans les colonnes du quotidien sportif.