Mercato ASSE : Le prochain club de Lucas Stassin se précise

Déjà sur le départ l’été dernier, Lucas Stassin pourrait finalement quitter l’ASSE lors du prochain mercato de janvier. Intéressé en juin passé, le Paris FC pourrait revenir à la charge pour l’attaquant belge.

Mercato ASSE : Le Paris FC revient à la charge pour Lucas Stassin

L’AS Saint-Étienne traverse une période particulièrement délicate avec le cas Lucas Stassin, qui prend désormais des proportions inquiétantes pour l’avenir du club forézien. Le jeune attaquant belge de 20 ans, considéré comme l’une des pépites les plus prometteuses de l’effectif stéphanois, se retrouve au centre d’une véritable tempête médiatique qui dépasse largement le cadre sportif.

Alors que l’ASSE s’apprête à affronter l’AS Nancy au Chaudron ce samedi, l’absence de son principal atout offensif révèle des tensions profondes entre le joueur, son entourage et la direction du club. Cette situation explosive illustre parfaitement les difficultés que rencontre l’ASSE dans sa quête de remontée en Ligue 1, où chaque élément compte pour retrouver l’élite du football français.

Les récentes déclarations fracassantes du père du jeune international belge ont jeté un pavé dans la mare, remettant en question non seulement l’avenir de son fils, mais également l’image même du club ligérien. Un départ lors du prochain mercato d’hiver est donc plus que possible et Lucas Stassin pourrait rester en France.

Déjà intéressé l’été passé, le Paris FC, qui souhaite encore améliorer son effectif pour la seconde partie de saison, ciblerait plusieurs joueurs, dont Lucas Stassin. D’après les informations du portail Le 10 Sport, un émissaire du club parisien était présent lors du match entre l’ES Troyes et l’ASSE, il y a quelques semaines, pour superviser le protégé d’Eirik Horneland. Les Verts, eux, ne comptent pas retenir à nouveau le joueur, mais exigeraient toujours pas moins de 40 millions d’euros pour laisser partir Lucas Stassin.