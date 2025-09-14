INFO Mercato : Coup de théâtre ! Un crack va signer à l’ASSE

Le mercato estival a refermé ses portes en France depuis le 1er septembre, mais les dirigeants de l’ASSE continuent de discuter pour sécuriser un immense talent du football français. Explications.

Mercato : Optimisme retrouvé à l’ASSE

Au point mort depuis plusieurs semaines, les négociations pour la signature du premier contrat professionnel de Paul Eymard ont repris ces derniers entre la direction de l’ASSE et les représentants du joueur de 18 ans. Considéré comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation des Verts, le jeune milieu de terrain a rapidement tapé dans l’oeil de plusieurs grands clubs européens après son brillant Euro U17 avec l’équipe de France.

Manchester United et l’Inter Milan s’étaient notamment positionnés pour le recruter. La volonté de l’ASSE est bien évidemment de le conserver. Faute d’accord, Paul Eymard a été écarté du groupe professionnel, mais les choses semblent désormais revenues au bon endroit entre les deux parties.

En effet, selon les dernières informations du journal Le Progrès, Paul Eymard a fait le choix de poursuivre sa progression avec son club formateur. Un accord serait donc proche d’être trouvé entre l’AS Saint-Étienne et les représentants du natif de Mbour. Une bonne nouvelle pour l’entraîneur stéphanois Eirik Horneland.

Eirik Horneland prêt à lancer Paul Eymard dans le grand bain

Avec les départs de Lamine Fomba, Benjamin Bouchouari, Louis Mouton et Cheikh Fall, le coach de l’ASSE ne dispose plus que de trois milieux de terrain confirmés, notamment Mahmoud Jaber, Florian Tardieu et Aïmen Moueffek, qui est indisponible pour plusieurs semaines.

Si l’entraineur norvégien va pouvoir s’appuyer sur la polyvalence de certains éléments, Eirik Horneland a déjà montré qu’il est prêt à lancer de jeunes joueurs comme Luan Gadegbeku et Nadir El-Jamali. Si Paul Eymard vient donc à parapher un premier contrat pro avec l’AS Saint-Etienne, Horneland ne tardera pas à le lancer dans le grand bain en Ligue 2.