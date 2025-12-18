Mercato OM : Benatia traque une nouvelle pépite en Italie

Directeur sportif de l’OM, Mehdi Benatia multiplie les tractations pour accueillir sa première recrue hivernale. Il s’est récemment lancé aux trousses du jeune défenseur d’Atalanta, Gabriel Ramaj.

L’Olympique de Marseille a réalisé une première partie de saison intéressante. Mais l’équipe de Roberto De Zerbi manque de profondeur dans certains secteurs de jeu. L’entraîneur de l’OM aurait lui-même demandé à sa direction de tout mettre en œuvre pour recruter un latéral gauche cet hiver.

L’objectif est double : faire de la concurrence à Emerson Palmieri, tout en lui permettant de souffler de temps en temps. C’est cette optique que le nom de Souffian El Karouani (Utrecht) est revenu en force à l’OM. Mais le directeur sportif Medhi Benatia et son équipe travaillent sur une autre piste en parallèle.

Le journaliste italien Rudy Galetti assure que les dirigeants de l’OM ont jeté leur dévolu sur Gabriel Ramaj, capitaine de la Primavera de l’Atalanta Bergame. Le défenseur central de 19 ans brille en Youth League. Ses performances avec le club italien (16 apparitions) cette saison ont rapidement alerté les Olympiens.

Une rude concurrence autour du dossier

Medhi Benatia est particulièrement à l’œuvre sur dossier. Il tenterait de convaincre Gabriel Ramaj de signer à l’Olympique de Marseille dès cet hiver. Mais les responsables marseillais devront faire face à une rude concurrence cette piste défense.

En plus de l’OM, le Slavia Prague et le FC Saint-Gall sont aussi aux trousses du jeune défenseur albanais. L’Atalanta Bergame aura également son mot dire dans ce dossier. Le club italien souhaite conserver son jeune joueur. Des négociations pour étendre son bail ne sont pas à exclure.

