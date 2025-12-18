Mercato OL : Un détail révélé sur le prêt d’Endrick à Lyon

Un important détail sur le prêt en cours d’Endrick, du Real Madrid à l’OL, est révélé. Il s’agit d’une clause relative à son temps de jeu à Lyon.

Mercato : Pour Endrick, le Real Madrid impose une clause de 25 matchs à l’OL

Tous les doutes sont désormais levés sur l’arrivée d’Endrick à l’OL en janvier. Il sera prêté par le Real Madrid, pour la deuxième moitié de la saison et sans option d’achat. L’attaquant de 19 ans devrait rejoindre l’équipe lyonnaise dès l’ouverture officielle du mercato. Il sera le renfort tant attendu après les départs d’Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze.

L’international Brésilien (14 sélections) avait déjà été rassuré par Paulo Fonseca sur son temps de jeu à l’Olympique Lyonnais. Malgré cela, le Real Madrid a exigé une clause écrite pour s’assurer qu’il va effectivement jouer régulièrement, afin de progresser pendant son prêt. Selon la radio Cadena COPE, « il y aura une clause dans laquelle Endrick devra jouer 25 matchs au moins avec Lyon ».

Grâce à cette disposition, le club madrilène « va s’assurer qu’il jouera », explique la source. La Maison Blanche « se couvre pour s’assurer » que sa pépite en quête de temps de jeu va jouer presque tous les matchs de l’OL, de janvier à la fin de la saison. Soit les 18 matchs restant en Ligue 1, mais aussi ceux en Ligue Europa et en Coupe de France.

