Mercato OM : Une annonce officielle tombe pour Hojbjerg !

Milieu de terrain de l’OM, Pierre-Emile Hojbjerg est sans cesse annoncé vers un transfert à la Juventus. Mais le directeur sportif Medhi Benatia a tranché.

Pierre-Emile Hojbjerg est un leader efficace à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain danois assume pleinement ce rôle depuis son arrivé en juillet 2024. Sa maturité tactique, sa polyvalence et son impact physique font de lui un pilier du vestiaire.

Si bien que les sirènes italiennes continuent de résonner. La Juventus Turin insiste pour son recrutement. Le nouvel entraîneur Luciano Spalletti aurait de Pierre-Emile Hojbjerg l’une de ses cibles prioritaires cet hiver. Son profil expérimenté correspondrait parfaitement à ses attentes.

Sauf que l’OM reste inflexible pour son milieu de terrain. Le directeur sportif Medhi Benatia a d’ailleurs coupé court à ces spéculations. « Hojbjerg est un milieu complet. Je l’ai connu au Bayern, je l’ai emporté à l’OM et je suis content de ce qu’il fait. Il ne bougera pas », a-t-il confié à La Gazzetta Dello Sport.

La Juventus devrait se tourner vers d’autres cibles

Cette décision est irrévocable. La direction de l’OM ferme définitivement la porte à un départ de Pierre-Emile Hojbjerg. Ce dernier étant sous contrat jusqu’en juin 2028. La Juventus constate l’intransigeance des Olympiens. Elle devra ainsi se tourner vers des cibles plus accessibles pour renforcer son effectif.

OM : Pierre-Emile Højbjerg, un leader discret mais efficace