Grosse inquiétude à l’OM : Robinio Vaz en plein doute !

Ciblé par plusieurs cadors européens, le jeune Robinio Vaz marque le pas à l’OM. Au point où son futur proche fait l’objet de diverses spéculations.

OM : Robinio Vaz moins convaincant, la magie s’estompe

L’ascension fulgurante de Robinio Vaz à l’Olympique de Marseille connaît un coup d’arrêt. L’attaquant de 18 ans avait été propulsé sous les projecteurs suite à la grave blessure d’Amine Gouiri. Il avait assumé son nouveau rôle, avec 4 buts et 2 passes décisives en 14 rencontres.

Robinio Vaz semblait même marcher sur l’eau, s’imposant comme la nouvelle coqueluche de l’OM. Cette montée en puissance a naturellement déclenché des manœuvres en coulisses. Une prolongation de son contrat, assortie d’une belle revalorisation salariale, était annoncée pour la fin de l’année 2025.

Pourtant, l’officialisation tarde. Cela alimente les rumeurs sur l’avenir de Robinio Vaz. Sachant que des cadors anglais, comme Arsenal et Chelsea, gardent un œil attentif sur le dossier. Sa situation s’est aussi détériorée sur le terrain.

Sa prolongation n’est pas compromise

L’ancien crack de Sochaux est muet devant les filets depuis le 29 octobre dernier. Cette période de disette semble même enraillé la confiance de Roberto De Zerbi à son égard. L’entraîneur de l’OM a récemment préféré lancer le jeune Darryl Bakola contre l’AS Monaco (1-0), preuve de son déclassement progressif.

❗️Robinio Vaz ne fait plus autant l’unanimité qu’en début de saison.



Roberto De Zerbi a même préféré faire entrer Darryl Bakola face à Monaco.



Ce coup de mou semble légitime pour un joueur découvrant encore les exigences du haut niveau. La Provence assure que Robinio Vaz le sait très bien. Son entourage aussi. Mais ce passage à vide ne semble pas remettre en cause sa prolongation à Marseille.

Le médial local l’assure, les négociations entre les deux parties ne sont pas rompues. L’Olympique de Marseille et le clan Vaz affichent une volonté commune de poursuivre leur collaboration. L’urgence d’une signature a visiblement laissé place à une réflexion plus calme. L’OM visant à protéger son joyau pour les années à venir.

