Eirik Horneland dévoile son plus grand rêve avec l’ASSE !

Après quatre journées de Ligue 2, Eirik Horneland, l’entraîneur de l’ASSE, a dévoilé ses énormes ambitions pour les prochaines années avec les Verts. Le technicien norvégien rêve grand pour le club stéphanois.

Eirik Horneland veut ramener l’ASSE en Europe

Malgré la relégation de la saison passée, Eirik Horneland ne manque pas d’ambitions sur le banc de l’AS Saint-Étienne. Après avoir échoué de maintenir les Verts en Ligue 1, le coach de Rosenborg conserve le bon état d’esprit pour remettre le club historique à sa place. Dans une interview accordée au quotidien régional Le Progrès, Eirik Horneland a assumé son échec de la saison passée, mais aimerait rapidement ramener l’ASSE sur les tableaux des compétitions européennes.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Eirik Horneland prend une décision radicale

À voir

ALERTE : Après le PSG, grosse tuile à l’OM avant le Classico

« La saison passée, l’objectif principal était de maintenir l’ASSE en Ligue 1. Nous n’y sommes pas parvenus, c’était difficile à accepter, mais ce qui s’est passé est terminé. Il s’agit maintenant de créer quelque chose de bien, de créer une certaine fierté à Saint-Étienne et dans ses environs.

On veut créer du bon football et une bonne ambiance. Saint-Étienne est une équipe qui appartient à l’échelle européenne. Dans le futur, nous voulons ramener la famille de l’ASSE dans les compétitions européennes », a confié le tacticien de 50 ans.

Lisez aussi : ASSE : Préparation, Eirik Horneland change ses plans

À voir

Après le PSG et l’OM, une mauvaise nouvelle tombe à l’OL !

Et le moins que l’on peut dire, c’est qu’Eirik Horneland a bien commencé cette saison, puisqu’après quatre matches, l’AS Saint-Étienne occupe la première place au classement de Ligue 1, avec notamment deux victoires et deux nuls.