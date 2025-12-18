Mercato ASSE : Un riche prétendant ne lâche pas Stassin

Lucas Stassin est parti encore pour animer le mercato de l’ASSE. Un riche prétendant de l’été s’est positionné pour le recruter cet hiver.

ASSE Mercato : Le Paris FC revient à la charge pour Stassin

Empêché de quitter l’ASSE pendant le mercato d’été, Lucas Stassin reste la cible privilégiée de plusieurs clubs, notamment le Paris FC en Ligue 1. À moins de deux semaines de l’ouverture du marché des transferts, le club de la capitale négocierait dans les coulisses son transfert, selon les informations de Média Foot. Les Parisiens travailleraient à convaincre le clan Stassin avant d’entamer les négociations officielles avec son club.

Néanmoins, le club racheté par la famille Arnault est prêt à revenir à la charge avec une proposition qui pourrait faire bouger les lignes à Saint-Etienne. Pour rappel, une offre du PFC, estimée à un peu plus de 20 millions d’euros, avait été repoussée lors du dernier mercato.

Le PFC prêt à miser entre 20 et 25 M€ sur Stassin ?

Contrainte de revoir son offre à la haute afin de convaincre Kilmer Sports Ventures, la Direction du club se projetterait sur un montant compris entre 20 et 25 millions d’euros. Ce serait pour le Paris FC, le juste prix pour s’offrir les services de Lucas Stassin en janvier prochain.

Il faut rappeler que l’ASSE ne souhaitait pas se séparer de l’avant-centre de 21 ans en début de saison. Elle avait même refusé une offre estimée à 37 millions d’euros, bonus compris. Cependant, la donne a bien changé quatre mois plus tard.

L’international Espoir belge n’est plus un joueur indispensable de l’équipe d’Eirik Horneland. L’entraîneur des Stéphanois a déclaré qu’il peut désormais se passer des services de Lucas Stassin, si ce dernier décide de partir.

