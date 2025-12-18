Mercato : Une pépite africaine signe au PSG jusqu’en 2028 !

Alors qu’il vient de boucler l’année civile 2025 avec un sixième trophée, mercredi soir, en remportant la Coupe Intercontinentale face à Flamengo, le PSG a bouclé un dossier important en attaque.

Décisif lors des deux dernières journées de Ligue 1 avec le PSG, Ibrahim Mbaye a sûrement fait son meilleur match de la saison à Metz, ce samedi. Le jeune ailier est en confiance, avant de rejoindre sa sélection sénégalaise pour la Coupe d’Afrique des nations. Il vient d’ailleurs de prolonger son contrat jusqu’en 2028.

Formé au Paris Saint-Germain et sous contrat professionnel jusqu’en 2027, l’attaquant de 17 ans s’est fait une petite place dans le groupe professionnel de Luis Enrique et cela s’est concrétisé avec une prolongation de son contrat, selon les dernières informations relayées par RMC Sport.

« Au moment de signer son premier contrat professionnel au PSG, le Titi et le club de la capitale avaient inséré une option d’un an supplémentaire. Selon nos informations, elle a été activée. Le joueur est désormais lié au club jusqu’en 2028 », explique le média sportif.

Plus jeune titulaire de l’histoire du PSG (à 16 ans, 6 mois et 23 jours), troisième plus jeune buteur, le jeune international sénégalais compte déjà 30 matchs en professionnel (pour deux buts et quatre passes décisives). Mais celui qui est surnommé « IB » avait jusqu’ici laissé l’impression d’un joueur technique, rapide, mais qui peinait à être efficace dans ses tentatives, avec souvent trop de déchet. Sans que cela ne se ressente dans son temps de jeu.

Récompensé par une convocation pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, Ibrahim Mbaye aura l’occasion de briller pour sa première compétition d’envergure. Ses performances vont lui permettre de disputer la CAN, puisque le natif de Trappes a choisi la nationalité sportive sénégalaise et a connu ses deux premières sélections il y a un mois.

Il va être libéré par le PSG après la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo, mercredi soir à Doha. « Et quand il reviendra, on est prêt à lui donner de la continuité dans le temps de jeu », a assuré Luis Enrique en conférence de presse.