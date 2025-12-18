Mercato: Le PSG lâche un gros chèque au Barça pour un buteur

À la recherche d’un grand attaquant pour épauler Ousmane Dembélé au poste de numéro 9, le PSG aurait envoyé une importante offre aux dirigeants du Barça pour un des protégés de Hansi Flick. Explications.

Alors que Gonçalo Ramos ne rassure toujours pas et que la fragilité physique d’Ousmane Dembélé inquiète de plus en plus, le Paris Saint-Germain souhaite attirer un nouvel attaquant axial lors du prochain mercato hivernal. Les noms d’Eduard Spertsyan, qui brille à Krasnodar, et de Mohamed Salah, susceptible de quitter Liverpool cet hiver, sont évoqués ces derniers jours, mais Luis Campos viserait aussi du côté de Barcelone.

En effet, selon les informations du média El Nacional, le directeur sportif du PSG aurait un oeil sur la possibilité de recruter Ferran Torres dans les prochaines semaines. L’international espagnol de 25 ans pourrait ainsi être une cible prioritaire du club de la capitale pour le recrutement de janvier.

D’ailleurs, Campos se serait déjà rapproché de son homologue barcelonais, Deco, avec une offre de 50 millions d’euros plus 15 millions d’euros de bonus pour recruter l’ailier espagnol. Mais le Paris SG va encore devoir faire un effort financier s’il espère faire craquer les Blaugranas.

Le Barça prêt à céder Ferran Torres au Paris SG ?

Toujours à la recherche d’un nouvel avant-centre, le PSG multiplie les pistes. L’une d’elles mène à Ferran Torres avec une offre chiffrée à la clé. Cependant, ce montant ne serait visiblement pas assez important pour l’instant pour le FC Barcelone, puisque Joan Laporta et Deco auraient immédiatement refusé cette proposition.

De son côté, l’entraîneur du Barça, Hansi Flick, aurait déclaré le joueur intransférable. Mais avec les difficultés financières du club catalan, un effort supplémentaire du Paris SG pourrait bien faire bouger les lignes dans ce dossier. Ferran Torres, dont le contrat court jusqu’en juin 2027, n’étant pas un titulaire indiscutable. Affaire à suivre…

