OM : Excellente nouvelle pour deux pépites marseillaises !

En ce début de saison, la direction de l’OM peut se féliciter de la sélection de ses deux jeunes talents. Darryl Bakola et Tadjidine Mmadi ont été retenus pour la Coupe du monde U20 avec l’équipe de France.

À 48 heures du Classique contre le PSG, l’Olympique de Marseille peut avoir le sourire. Le sélectionneur Bernard Diomède pour a dévoilé sa liste de 21 joueurs qui s’envoleront pour le Chili afin de disputer la Coupe du monde U20. Et deux espoirs de l’OM font partie du groupe. Il est question de Darryl Bakola et Tadjidine Mmadi.

Cette convocation est une excellente nouvelle pour les deux Minots et pour le club. La direction marseillaise voit deux de ses jeunes talents s’apprêter à représenter la France sur la scène internationale. Toutefois, le jeune prodige marseillais Robinio Vaz ne participera pas à ce tournoi pour une raison bien précise.

Robinio Vaz retenue par la direction de Marseille

RMC Sport explique que la direction de l’OM a refusé de libérer son jeune attaquant Robinio Vaz. Le Mondial U20 n’étant pas une date obligatoire au calendrier de la FIFA. Cette décision suggère que le club phocéen souhaite conserver son jeune de 18 ans pour d’autres échéances. Sachant qu’il est régulièrement convoqué par Roberto De Zerbi. Va-t-il bénéficier de plus de temps de jeu en équipe première ? Nous le saurons dans les mois à venir.

🔵⚪️ Darryl Bakola et Tadjidine Mmadi participeront au Mondial U20 avec l'équipe de France ! 🧒



Ils affronteront l'Afrique Du Sud, les Etats-Unis et la Nouvelle-Calédonie. 👏#TeamOM pic.twitter.com/XAf5ZLQZYM — La Minute OM (@LaMinuteOM_) September 19, 2025

En attendant, le groupe de Bernard Diomède se rassemble lundi pour préparer son entrée en lice contre l’Afrique du Sud le 29 septembre. Les jeunes Français affronteront les États-Unis et la Nouvelle-Calédonie. Ce tournoi sera une occasion pour Darryl Bakola et Tadjidine Mmadi de s’aguerrir et de gagner en expérience. La compétition s’étendra du 27 septembre au 19 octobre prochain.