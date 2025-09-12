OM-Lorient : De Zerbi avec 6 nouvelles têtes dans son groupe

Le groupe de l’OM pour la réception du FC Lorient est désormais connu. Roberto De Zerbi a fait des choix forts et a intégré six nouvelles recrues pour ce choc à domicile.

OM : De Zerbi intègre les nouvelles recrues contre Lorient

La trêve internationale a permis au staff de l’Olympique de Marseille de travailler avec un groupe plus restreint. Mais l’heure de la reprise a sonné. Ce vendredi soir, l’OM tentera de renouer avec le succès face au FC Lorient. Cette victoire est impérative afin de mieux préparer le déplacement périlleux au Real Madrid mardi prochain.

L’objectif estclair pour Roberto De Zerbi. Il faut lancer la machine marseillaise après un début de saison mitigé. L’entraîneur de l’OM a ainsi convoqué un groupe de 21 joueurs, marqué par la présence des nouvelles recrues. Benjamin Pavard, Nayef Aguerd, Facundo Medina, Arthur Vermeeren, Matt O’Riley et Igor Paixao sont présents.

https://twitter.com/OM_Officiel/status/1966439872383652257

Ces nouveaux visages devraient apporter un souffle nouveau à l’équipe. En revanche, d’autres joueurs manquent à l’appel. Neal Maupay, Ruben Blanco, Pol Lirola, Ulisses Garcia et Amine Harit sont absents du groupe. Tandis que CJ Egan Riley est suspendu. Les jeunes espoirs Robinio Vaz et Darryl Bakola sont retournés en réserve.