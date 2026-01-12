Mercato : Le Stade Rennais y a laissé 8M€, l’OM le veut à 0€ !

L’OM scrute le mercato avec gourmandise et pourrait réaliser un joli coup à moindre coût cet hiver. Un dossier qui ravive de vieux souvenirs douloureux du côté du Stade Rennais, où l’addition fut salée.

Un pari rennais devenu symbole d’échec

À l’été 2018, Rennes croyait tenir un joyau. Rafik Guitane, formé au Havre, brillait chez les jeunes de l’équipe de France et incarnait l’avenir. Huit millions d’euros plus tard, le rêve breton s’est transformé en mirage. Entre blessures, irrégularité et manque de confiance, l’ailier n’a jamais trouvé sa place au Roazhon Park.

Le SRFC, pourtant réputé pour sa patience, finira par s’en séparer sans retour sur investissement. Un départ libre en 2021, presque en silence, laissant derrière lui un sentiment de gâchis et une ligne comptable difficile à digérer.

Mercato OM : Benatia s’active pour Rafik Guitane

C’est loin de la Bretagne que Guitane s’est reconstruit. Au Portugal, sous les couleurs d’Estoril, l’ancien Rennais a retrouvé de la constance. Deux buts, trois passes décisives cette saison, et surtout une liberté de jeu qui rappelle ses promesses initiales. En fin de contrat en juin, le joueur attire désormais l’attention de Mehdi Benatia.

Selon la presse portugaise, dont Sport TV, le directeur de football du club marseillais aurait glissé son nom à Roberto De Zerbi. À Marseille, Guitane pourrait incarner une doublure crédible à Mason Greenwood, sans indemnité de transfert. Ironie du mercato : ce qui a coûté 8 M€ à Rennes pourrait valoir 0 € à Marseille.

