Après Cabella, le FC Nantes s’offre un autre international !

Après Deiver Machado, Rémy Cabella et Ignatius Ganago, le FC Nantes serait sur le point d’enregistrer sa quatrième recrue de l’hiver. Un autre international serait tout proche de débarquer à la Beaujoire. Explications.

Mercato : Le FC Nantes s’offre un milieu expérimenté

Le FC Nantes serait sur le point d’enregistrer son quatrième renfort de l’hiver. Les dirigeants nantais ont trouvé un accord avec Ibrahima Sissoko pour un transfert. D’après les informations, le milieu de terrain défensif devrait s’engager avec le FC Nantes jusqu’en juin 2028 pour un contrat d’un an et demi. Le montant de la transaction est estimé à environ 2 millions d’euros.

De retour de la CAN, l’international malien devrait bien quitter Bochum pour Nantes. Mises en veille en raison de la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc 2025, les discussions entre les dirigeants nantais et leurs homologues de Bochum ont repris cette semaine. Bien engagés avant la pause, les pourparlers ont vite débouché sur un accord.

« Bien engagé fin décembre, le transfert d’Ibrahima Sissoko de Bochum (D2 allemande) à Nantes était resté en stand-by le temps de la CAN. L’ex-Strasbourgeois a été éliminé vendredi soir avec le Mali et le dossier est en passe d’être finalisé. Le milieu défensif est parti pour s’engager jusqu’en 2028, pour un transfert de l’ordre de 2 millions d’euros. Sissoko (28 ans) a longtemps évolué à Strasbourg (2018-2024) avant de signer libre à l’été 2024 à Bochum, relégué en D2 au printemps dernier », explique le quotidien L’Équipe.

Ibrahima Sissoko, formé à Brest, va retrouver la France, lui qui a évolué au RC Strasbourg entre 2018 et 2024 avant de rejoindre Bochum en Bundesliga. Il s’agit de la quatrième arrivée au FC Nantes après celles de Deiver Machado, de Rémy Cabella et d’Ignatius Ganago.

Dans le même temps, le milieu offensif sud-coréen Hong Hyun-seok devrait quitter le FC Nantes, où il était prêté par le club allemand de Mayence depuis l’été dernier. Un nouveau prêt pourrait l’attendre en Belgique, à La Gantoise. Peu utilisé avec seulement six apparitions, dont la dernière début octobre, et en situation d’échec à Nantes, l’international sud-coréen de 26 ans devrait quitter les Canaris.