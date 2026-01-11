Mercato OM : Marseille renonce à un ailier à 15M€

En quête de solutions offensives, l’OM scrute le mercato hivernal avec attention. Mais dans un contexte sportif et financier délicat, le club phocéen vient de refermer un dossier prometteur.

Mercato OM : Marseille en quête d’un ailier pour De Zerbi

À Marseille, le temps presse. Le début d’année déçoit et l’OM peine à offrir la régularité attendue sous la houlette de Roberto De Zerbi. Si le discours reste ambitieux, le terrain réclame des réponses concrètes, notamment sur les côtés, où la percussion et la créativité font trop souvent défaut.

Lire aussi : Mercato : Pablo Longoria tente une folie en Italie !

À voir

Après Cabella, le FC Nantes s’offre un autre international !

Conscient de ces lacunes, l’entraîneur italien a ciblé le profil d’un ailier capable de dynamiter les défenses. André Luiz cochait toutes les cases. À 23 ans, le Brésilien de Rio Ave s’est imposé au Portugal par sa vitesse, sa justesse technique et son sens du timing. Un joueur de déséquilibre, exactement ce qui manque à l’attaque marseillaise.

André Luiz, le regret venu du Portugal

Mais Marseille devra se contenter de regrets. Selon les informations d’Ekrem Konur, le club phocéen a été devancé par une concurrence plus agressive, Benfica et l’Olympiakos tenant la corde. En cause, un prix jugé dissuasif : près de 15 millions d’euros exigés par Rio Ave pour libérer son ailier.

Une somme trop élevée pour la direction marseillaise, soucieuse de préserver ses équilibres financiers. Dans ce mercato hivernal, Marseille avance avec prudence, quitte à laisser filer un joli coup. Un choix rationnel, mais frustrant pour un public qui espère des signaux forts.

Un mercato encore ouvert sur la Canebière

Pour autant, le mercato de l’Olympique de Marseille est loin d’être figé. En interne, plusieurs dossiers de départ pourraient s’accélérer. Robinio Vaz, Darryl Bakola ou encore Neal Maupay figurent parmi les joueurs susceptibles de quitter le club, pour libérer de la masse salariale et des liquidités.

De quoi relancer la quête d’un renfort offensif dans les prochains jours. À Marseille, l’hiver s’annonce agité. Et si le club phocéen a renoncé à un ailier à 15 M€, il ne peut plus se permettre de renoncer à ses ambitions. Sur la Canebière, l’urgence n’est plus une option, c’est une obligation.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato : Bonne nouvelle ! Maupay trouve preneur en Liga

À voir

PSG Mercato : Nouvelle offensive de Man United pour Barcola

Mercato OM : Gros problème révélé avec Himad Abdelli

Mercato OM : Départ de Robinio Vaz, la grosse annonce de la Roma