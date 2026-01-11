Mercato PSG : La grosse mise au point du clan Dembélé !

Ousmane Dembélé, annoncé sur le point de refuser une prolongation au PSG, se retrouve au cœur d’une rumeur persistante. Face au bruit, son entourage a décidé de sortir du silence pour rétablir une vérité jugée essentielle.

Dembélé, pilier du PSG et symbole d’une saison majuscule

Ballon d’Or 2025, leader technique et émotionnel, Ousmane Dembélé a marqué la saison 2024-2025 de son empreinte. Malgré quelques passages par l’infirmerie, le numéro 10 parisien a porté le PSG dans les moments clés, s’imposant comme l’un des visages forts du projet sportif. À Paris, son influence dépasse les statistiques : elle se lit dans le jeu, dans le tempo, dans la confiance qu’il inspire.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’international français n’est pourtant pas en fin de cycle. Mais son statut appelle naturellement des discussions. Dans un club où l’avenir se planifie tôt, la question d’une prolongation semblait presque logique. Trop logique, peut-être, pour ne pas susciter emballements et raccourcis.

Prolongation au PSG : le clan Dembélé remet les pendules à l’heure

Ces dernières heures, certaines révélations de Foot Mercato évoquaient un probable refus ferme d’une offre pourtant jugée généreuse. Une information rapidement relayée, commentée, amplifiée. Mais selon Le Parisien, le clan de l’ancien du Stade Rennais a tenu à couper court : aucune offre n’a été refusée, tout simplement parce qu’aucune n’a été formulée.

Le message est clair, presque clinique. Pas de bras de fer, pas de tension larvée, encore moins de rupture annoncée. À Paris, Dembélé avance sans précipitation, fidèle à une ligne : discuter, oui, mais sur des bases solides. Le mercato adore le bruit ; le camp Dembélé, lui, préfère la précision.

