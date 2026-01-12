Mercato ASSE : Bonne nouvelle ! Sainté boucle une signature majeure

L’ASSE avance avec méthode et sérénité sur le mercato. Le club du Forez s’apprête à sécuriser l’un de ses jeunes piliers, symbole d’un projet qui se veut durable et ambitieux.

Mercato ASSE : Kevin Pedro, la continuité plutôt que l’improvisation

À Saint-Étienne, la projection a remplacé la précipitation. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, confirmées par Peuple-Vert, l’ASSE a trouvé un accord avec Kevin Pedro pour une prolongation de contrat. Le défenseur central, régulièrement utilisé cette saison, devrait officialiser son engagement la semaine prochaine. Une récompense logique pour un joueur dont la progression n’a échappé à personne.

Cette prolongation de deux saisons supplémentaires illustre une volonté claire : bâtir sur des bases solides. À seulement 19 ans, Kevin Pedro incarne ce choix stratégique. Sans faire de bruit, il s’est imposé comme une solution fiable dans la rotation défensive, répondant présent lorsque le collectif avait besoin de lui.

Un profil apprécié par Horneland

Arrivé dans le groupe avec humilité, Kevin Pedro a gagné ses galons à force de constance. Sérieux à l’entraînement, appliqué en match, il a su convaincre Eirik Horneland par sa discipline et sa capacité d’adaptation. Défenseur central de formation, il a également su dépanner dans le couloir droit, preuve d’une polyvalence précieuse.

En interne, son cas ne faisait guère débat. Travailleur, concerné, encore perfectible : le portrait-robot du joueur que Saint-Etienne souhaite accompagner sur la durée. Le prolonger maintenant, c’est éviter les mauvaises surprises et envoyer un signal de confiance fort à un élément en devenir.

Un message fort envoyé par la direction

Avec un contrat courant jusqu’en 2030, Sainté démontre qu’il anticipe désormais ses dossiers. Sécuriser Kevin Pedro, c’est à la fois consolider l’ossature sportive et préserver la valeur marchande d’un joueur prometteur. Une gestion plus maîtrisée, loin des errements du passé.

Cette signature s’inscrit pleinement dans la vision portée par Horneland : s’appuyer sur un socle stable, capable d’assimiler ses principes de jeu. L’officialisation n’est plus qu’une formalité. Et, pour une fois, la bonne nouvelle arrive sans détour.

