PSG Mercato : Nouvelle offensive de Man United pour Barcola

Manchester United ne lâche pas l’affaire pour Bradley Barcola. Mis en échec par le PSG l’été passé, le club anglais est prêt à remettre le couvert pour l’attaquant de 23 ans.

PSG Mercato : Manchester United insiste pour Bradley Barcola

Manchester United envisage d’utiliser Marcus Rashford comme monnaie d’échange pour avoir Bradley Barcola. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, l’ancien ailier de l’Olympique Lyonnais reste toujours dans le viseur des clubs de la Premier League malgré toutes les barrières du Paris Saint-Germain.

Alors que le nom de Liverpool FC revient avec insistance dans ce dossier, Manchester United planifie désormais de prendre les devants dans le dossier. Selon les informations de TEAMtalk via Mirror Football, la direction des Red Devils voudrait impliquer Marcus Rashford dans le dossier.

Et ceci, si le FC Barcelone n’orchestre pas son transfert définitif. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain va céder aux tentatives de Manchester United. Le club parisien n’a visiblement aucune intention de laisser partir ses joueurs cadres. Sans oublier que le FC Barcelone n’a pas encore dit son dernier mot dans ce dossier.

Le Barça veut garder Marcus Rashford

Le FC Barcelone souhaite recruter définitivement Marcus Rashford, actuellement prêté par Manchester United. Cette information a été confirmée par des sources telles que Mundo Deportivo et The Athletic. Une option d’achat sur le joueur de 28 ans est d’ailleurs incluse dans le contrat de prêt avec les Blaugranas.

Suite au limogeage de Ruben Amorim, les intentions des Red Devils concernant le natif de Wythenshawe restent floues. Cependant, il est clair que l’entraîneur du Barça, Hansi Flick, est très satisfait du Britannique. Si bien que le club espagnol souhaite lever cette clause de rachat définitif pour le garder.

🚨🔵🔴 Barcelona already informed Marcus Rashford and his camp about desire to keep him beyond this season.



No guarantee yet on €30m buy option to be activated, final decision later + based also on financial situation but Barça very happy with Rashy.



🎥 https://t.co/YDcAE3zRTy pic.twitter.com/lIcEUtGXN1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2026

« Barcelone a déjà informé Marcus Rashford et son entourage de son désir de le conserver au-delà de cette saison. Aucune garantie pour l’instant sur l’activation de l’option d’achat de 30 millions d’euros, décision finale plus tard + basée également sur la situation financière, mais le Barça est très content de Rashy », rapporte le journaliste Fabrizio Romano sur Twitter.

