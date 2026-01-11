Mercato ASSE : Coup dur pour Zuriko Davitashvili !

Zuriko Davitashvili, très courtisé après un début de saison convaincant avec l’ASSE, voit l’une de ses pistes les plus prestigieuses du mercato se refermer. Entre blessures, rumeurs et fermeté stéphanoise, l’ailier géorgien traverse un hiver contrasté.

Mercato ASSE : Benfica revoit ses priorités et recale Davitashvili

Depuis plusieurs mois, Zuriko Davitashvili fait partie des noms qui animent le mercato hivernal de l’ASSE. Performant sous le maillot de l’AS Saint-Étienne, l’ailier géorgien avait tapé dans l’œil de plusieurs clubs européens, dont le Benfica Lisbonne, Everton ou Beşiktaş. Une reconnaissance logique pour un joueur qui allie percussion, efficacité et personnalité.

Mais selon les informations de A Bola, le club lisboète a choisi de changer de cap. À la demande de José Mourinho, Benfica concentre désormais ses efforts sur l’ailier brésilien André Luiz, actuellement à Rio Ave. Davitashvili, bien que toujours suivi, glisse dans la hiérarchie des priorités. Un coup de froid pour le Stéphanois, qui voyait là une opportunité majeure de progression.

L’ASSE ferme la porte et protège son joyau

Du côté de Saint-Étienne, ce revirement est accueilli sans panique. Les dirigeants ont été clairs : Davitashvili est intransférable cet hiver. Pilier du système mis en place par Eirik Horneland, le Géorgien incarne l’équilibre offensif des Verts et symbolise leurs ambitions sportives. Touché à la cuisse après une frappe face au Mans, le joueur de 24 ans devrait manquer le prochain rendez-vous contre Clermont.

Une absence préjudiciable, tant son influence est déterminante. Auteur de neuf buts cette saison, l’ancien du FC Metz reste l’arme offensive numéro un de l’ASSE. Si le mercato bruisse encore de rumeurs, aucune offre n’a, pour l’instant, ébranlé la fermeté stéphanoise. L’hiver sera long, mais à Saint-Étienne, on espère que le printemps s’écrira toujours avec Davitashvili.

