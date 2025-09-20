PSG : Xavi Simons règle son compte avec le Paris SG

Parti trop tôt, revenu trop vite, reparti pour de bon : le passage de Xavi Simons au PSG restera une histoire inachevée. Aujourd’hui à Tottenham, l’ailier néerlandais assume pleinement son parcours et assure n’avoir « aucun regret » quant à son échec parisien.

PSG : Xavi Simons, un talent précoce bridé à Paris

Arrivé en 2019 à seulement 16 ans en provenance du FC Barcelone, Xavi Simons incarnait l’avenir. Mais malgré un potentiel indéniable, il n’aura disputé que 11 rencontres avec le Paris SG. Transféré au PSV Eindhoven, revenu un an plus tard, prêté puis cédé définitivement à Leipzig, le Néerlandais n’a jamais trouvé sa place dans la capitale.

Son agent, Ali Barat, a livré son explication à RMC Sport : « Le PSG n’était pas dans cette phase actuelle de développement des jeunes, même s’il a joué quelques matchs », déclare-t-il. Un constat amer mais lucide, tant le club parisien privilégiait alors l’achat de stars confirmées plutôt que la mise en lumière de ses pépites.

Tottenham, le projet qui change tout

Après deux saisons réussies à Leipzig, Xavi Simons a pris la direction de Londres cet été. Sous le maillot des Spurs, il a déjà marqué les esprits, titularisé notamment en Ligue des champions lors de la victoire face à Villarreal (1-0). À 22 ans, il semble enfin s’imposer au niveau attendu.

Son agent l’affirme : « Il a ensuite très bien performé au PSV, à Leipzig, et avec l’équipe nationale néerlandaise. Il fait maintenant pleinement partie d’un projet à Tottenham. » Pour Simons, pas question de se retourner sur le passé : « Dans le football, il n’y a pas de place pour les regrets. Il faut toujours regarder devant », fait-il savoir. Une façon claire de tourner la page parisienne, sans nostalgie.