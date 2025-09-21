RC Lens : Malang Sarr trahi un objectif caché de Pierre Sage

Auteur d’une prestation collective solide, le RC Lens s’est imposé face au LOSC, samedi, au stade Bollaert-Delelis, à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 1. Grand acteur de ce succès, Malang Sarr a dévoilé un objectif caché de l’équipe de Pierre Sage pour cette saison.

RC Lens : Malang Sarr vise l’Europe

Le RC Lens a remporté le derby du Nord (3-0) contre le LOSC Lille et a empoché trois victoires en cinq journées de Ligue 1, s’inclinant contre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais. Encore très solide face aux Dogues, Malang Sarr a remporté son premier derby du Nord, de quoi ravir le défenseur lensois, conscient des moyens de son équipe et admiratif du soutien du peuple Sang et Or. Pour l’ancien défenseur central de Chelsea, le RCL a clairement les armes pour rivaliser pour une place européenne à l’issue de la saison.

« Je suis un compétiteur et je ne veux pas me cacher. Nous avons les armes pour réaliser de grandes choses cette année et décrocher une place européenne. Même lors de la défaite contre l’OL, le contenu était positif. Nous avons également su rebondir après la défaite face au PSG. Je le répète, nous avons les armes pour faire de grandes choses », a déclaré Malang Sarr en zone mixte après le choc RC Lens – LOSC.

En instance de départ lors du mercato estival passé, le natif de Nice est finalement resté à Lens et réalise un excellent début de saison. Sous les ordres de Pierre Sage, Sarr s’impose comme un cadre de la défense et impressionne les observateurs, convaincus que le large succès face à Lille LOSC va lancer la saison du RC Lens.