Mercato PSG : Luis Campos négocie un deal à 60 M€ !

Mercato : Le PSG accélère pour Ayyoub Bouaddi

Mercato : Le PSG accélère pour Ayyoub Bouaddi

Ayyoub Bouaddi prolonge à Lille. Mais le bruit ne retombe pas concernant son avenir. Au contraire, du beau monde tourne autour du milieu franco-marocain à quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal. Les dirigeants du LOSC fixent le tarif à 60 millions d’euros. Un montant élevé qui ne refroidit toutefois pas les ardeurs des courtisans. Le PSG est chaud pour accueillir le meneur de jeu.

Selon TeamTalk, le club de la capitale serait désormais en pole position pour boucler le deal. Des échanges existent déjà entre les deux camps. Les pensionnaires du Parc des Princes veulent convaincre Bouaddi de rester en France. La concurrence, elle, est féroce. En Angleterre, Chelsea prépare une offensive entre 45 et 50 millions dès janvier.

Arsenal a aussi pris contact. Manchester United suit le joueur. Manchester City aussi. Le Real Madrid, le Bayern Munich et la Juventus surveillent le dossier. Bouaddi est lié au LOSC jusqu’en juin 2029. Sa valeur marchande atteint déjà 40 millions d’euros. Cette saison, il enchaîne les performances XXL : 20 matchs toutes compétitions confondues, 1 passe décisive.

