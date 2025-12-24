OL Mercato : Lyon s’intéresse à une pépite en Belgique

L’OL a lancé son mercato hivernal avec l’arrivée d’Endrick. Désormais, Lyon se lance sur plusieurs pistes, dont une menant vers une pépite belge est révélée.

Mercato : Après Endrick, l’OL vise Abdelli et Nartey

L’OL s’est offert les services d’Edrick, mardi. L’attaquant est prêté par le Real Madrid. Le club rhodanien se penche sur d’autres cibles en défense et au milieu. Le nom d’Himad Abdelli circule à Lyon pour renforcer l’entrejeu.

L’intérêt lyonnais pour Noah Nartey de Brondby IF au Danemark a été révélé par L’Équipe. Il s’agit d’un milieu de terrain, polyvalent et très prometteur. L’Olympique Lyonnais s’active pour recruter l’international Espoirs Danois de 20 ans.

L’Olympique Lyonnais fonce sur Manoël Verhaeghe

Ce mercredi, c’est Nieuwsblad Sport qui révèle l’intérêt des recruteurs lyonnais pour Manoël Verhaeghe, un défenseur central de 17 ans. Malgré son jeune âge, il est déjà un joueur majeur de l’équipe de RWDM Brussels. Il a disputé 13 matchs en Challenger Pro League (D2 belge) et a été titulaire à 10 reprises cette saison. L’imposant arrière (1,87 m) a même inscrit un but.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, il est évalué à moins d’un million d’euros par Transfermarkt. D’après la source, le KV Mechelen aurait déjà transmis une offre au Racing White Daring Molenbeek Brussels, pour Manoël Verhaeghe. Cependant, l’OL pourrait bien profiter de son lien avec le club bruxellois, appartenant à John Textor via Eagle Football, pour recruter la pépite belge.

