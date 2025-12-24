INFO : L’OM tient le remplaçant d’Aubameyang (Officiel)

L’annonce vient de tomber ! Pierre-Emerick Aubameyang connait enfin son successeur pour les distinctions individuelles à l’OM.

OM : Mason Greenwood succède à Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang reste l’un des attaquants en forme à l’Olympique de Marseille. L’international gabonais était jusqu’ici le seul à remporter deux titres consécutifs de meilleur joueur du mois cette saison. Mais la donne vient de changer.

Cette fin d’année 2025 a été marquée par l’émergence d’un nouveau leader offensif. Il est question de Mason Greenwood. L’attaquant anglais a brillé en ce mois de décembre. Il a littéralement porté l’OM lors des trois dernières rencontres.

À voir

PSG : Terrible coup dur pour Luis Enrique !

Lire aussi : OM : Gros coup dur confirmé pour Pierre-Emerick Aubameyang !

Il a été décisif contre l’USG (3-2) en Ligue des champions, l’AS Monaco (1-0) en Ligue 1, ou encore face à Bourg-en-Bresse (6-0) en Coupe de France. Mason Greenwood a inscrit quatre buts lors de ces trois rencontres. Faisant preuve d’une efficacité redoutable dans toutes les compétitions.

Meilleur joueur du mois de décembre

Cette régularité lui a permis de décrocher une belle récompense en ce réveillon de Noël. Via une vidéo publiée sur son compte X, la direction de l’OM a désigné Mason Greenwood comme le meilleur joueur (MVP) du mois de décembre.

𝐌𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐬𝐡𝐨𝐧𝐞 𝐛𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭𝐥𝐲 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐃𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 ✨🏆



Buteur à 4️⃣ reprises ce mois-ci, notre attaquant 𝗠𝗮𝘀𝗼𝗻 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻𝘄𝗼𝗼𝗱 obtient logiquement son premier trophée de #MarseillaisOfTheMonth de la saison et vous souhaite un 𝑱𝒐𝒚𝒆𝒖𝒙 𝑵𝒐𝒆̈𝒍 🎁 pic.twitter.com/pIgkEBBUrR — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 24, 2025

Ce trophée individuel intervient juste avant les fêtes de Noël. Il valide la montée en puissance de l’ancien Mancunien sous les couleurs marseillaises. Il est désormais le digne successeur d’Aubameyang dans ce domaine.

Lire la suite sur l’OM :

Coup de balai à l’OM : Neal Maupay proche de l’Italie !

Mercato : L’OM en feu, accord trouvé avec Himad Abdelli !

À voir

OL Mercato : Lyon s’intéresse à une pépite en Belgique

Mercato OM : Accord bouclé pour Gessime ?