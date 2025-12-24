INFO : L’OM tient le remplaçant d’Aubameyang (Officiel)

Afficher l’index Masquer l’index
L’annonce vient de tomber ! Pierre-Emerick Aubameyang connait enfin son successeur pour les distinctions individuelles à l’OM.
OM : Mason Greenwood succède à Aubameyang
Pierre-Emerick Aubameyang reste l’un des attaquants en forme à l’Olympique de Marseille. L’international gabonais était jusqu’ici le seul à remporter deux titres consécutifs de meilleur joueur du mois cette saison. Mais la donne vient de changer.
Cette fin d'année 2025 a été marquée par l'émergence d'un nouveau leader offensif. Il est question de Mason Greenwood. L'attaquant anglais a brillé en ce mois de décembre. Il a littéralement porté l'OM lors des trois dernières rencontres.
Il a été décisif contre l’USG (3-2) en Ligue des champions, l’AS Monaco (1-0) en Ligue 1, ou encore face à Bourg-en-Bresse (6-0) en Coupe de France. Mason Greenwood a inscrit quatre buts lors de ces trois rencontres. Faisant preuve d’une efficacité redoutable dans toutes les compétitions.
Meilleur joueur du mois de décembre
Cette régularité lui a permis de décrocher une belle récompense en ce réveillon de Noël. Via une vidéo publiée sur son compte X, la direction de l’OM a désigné Mason Greenwood comme le meilleur joueur (MVP) du mois de décembre.
Ce trophée individuel intervient juste avant les fêtes de Noël. Il valide la montée en puissance de l’ancien Mancunien sous les couleurs marseillaises. Il est désormais le digne successeur d’Aubameyang dans ce domaine.
