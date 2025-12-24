ASSE Mercato : Le départ de Djylian N’Guessan validé

L’ASSE a repoussé une première offre de Chelsea pour Djylian N’Guessan, mais l’attaquant reste très convoité. Il devrait être transféré, selon deux proches du club stéphanois.

Mercato ASSE : Chelsea tente de recruter Djylian N'Guessan

Lancé en Ligue 1 la saison dernière, par le nouvel entraineur de l’ASSE, Djylian N’Guessan n’a pas réussi à enchaîner cette saison. Il est gêné par des blessures depuis le début de la saison. Le jeune attaquant était touché aux ischio-jambiers pendant la préparation estivale. Ces dernières semaines, il souffre du mollet. Il n’a fait que deux apparitions cette saison. Il a joué 6 minutes en Ligue 2 contre l’AS Nancy et un match entier en coupe de France.

Malgré son maigre temps de jeu, l’avant-centre de 17 ans est sollicité par Chelsea. L’Equipe a révélé une offre de 8 M€ repoussée par l’AS Saint-Etienne, qui en réclame 12. Le club londonien pourrait revenir à la charge pour Djylian N’Guessan, comme il l’avait fait pour recruter Mathis Amougou en février 2025, contre 15 M€.

Mercato : Randall surpris par l’intérêt pour l’attaquant de 17 ans

Pour le célèbre chroniqueur, Joss Randall, Kilmer Sports Ventures ne devrait pas retenir le jeune joueur, qui n’a encore rien prouvé avec son club formateur. « J’ai un peu de mal à comprendre la hype autour de Djylian N’Guessan », s’est-il étonné, dans des propos rapportés par Peuple Vert.

« Le gamin a 17 ans, et pour l’instant, il n’a encore rien prouvé dans le football d’adulte. J’aurais aimé le voir davantage, mais il est souvent blessé depuis un an ou en sélection (U20 de France, ndlr). […]. Je ne sais pas quoi penser de ce joueur parce que je l’ai très peu vu et le peu que je l’ai vu ne m’a pas convaincu », a-t-il expliqué ensuite.

L’ASSE doit accepter les offres pour N’Guessan, selon Tournier

Bérenger Tournier de Midi Libre partage l’opinion de Joss Randall, au sujet de l’avenir du Franco-Ivoirien l’ASSE. « Il a sûrement beaucoup de qualités. Peut-être qu’il va exploser plus tard. Je n’en sais rien. Mais sur la dizaine d’apparitions que je pus observer, je ne vois rien qui m’a sauté aux yeux. […]. Et si demain, un club nous offre 8, 10, 12 millions d’euros, allons-y », a-t-il proposé.

« Peut-être qu’on s’en mordra les doigts dans quelques mois, mais pour l’instant, sur ce que je vois de lui, ce ne sera pas une terrible nouvelle pour l’AS Saint-Etienne », a ajouté le journaliste fan des Verts. Pour rappel, Djylian N’Guessan est sous contrat jusqu’en juin 2027 et est évalué à 2 M€.

