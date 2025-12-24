OL : Le message de soutien d’une star brésilienne à Endrick

Endrick a quitté le Real Madrid et a rejoint l’OL pour le reste de la saison. Il a reçu les encouragements de son compatriote et coéquipier Vinicius.

Parti du Real Madrid à l’OL, Endrick reçoit les encouragements de Vinicius

C’est à l’OL qu’Endrick va finir la saison 2025-2026. Il est prêté au club rhodanien de janvier à juin 2026. Il va rejoindre ses nouveaux coéquipiers dès la reprise des entraînements, prévue le lundi 29 décembre au Groupama OL Training Center. La direction de Lyon a entamé les démarches administratives, afin de qualifier l’avant-centre brésilien pour le match contre l’AS Monaco, le 3 janvier, dans la Principauté.

Le joueur de 19 ans a quitté le Real Madrid où il était barré par la forte concurrence de Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia. Il n’a joué que 22 minutes en 2 bouts de matchs en Liga et il a fait une apparition en coupe du Roi. Endrick a donc quitté ‘’La Maison Blanche’’ où il était en manque de temps de jeu, pour tenter de se relancer avec l’équipe de l’Olympique Lyonnais.

Face au gros défi à relever à Lyon, l’international Brésilien (14 sélections) a reçu un message de soutien de Vinicius Junior. « Mon frère Bob ! Je te souhaite bonne chance dans cette nouvelle aventure. On attend ton retour ici rapidement », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Il faut indiquer qu’Endrick vise un objectif individuel, celui d’être sélectionné avec le Brésil pour la Coupe du monde 2026. Et il a évidemment besoin d’encouragements pour atteindre son but.

