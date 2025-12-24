Mercato : Ça chauffe à l’OM, une pépite file vers l’Inter !

Le mercato hivernal s’emballe déjà du côté de l’OM, qui risque de l’une de ses pépites cet été. L’Inter Milan s’invite dans la bataille.

Mercato OM : L’Inter Milan débarque pour Darryl Bakola

L’axe Olympique de Marseille-Inter Milan se réchauffe avant l’ouverture du mercato hivernal. Les Nerazzurri ont recruté l’été dernier Luis Henrique en provenance de l’OM. Ils avaient déboursé un chèque de près de 25 millions d’euros pour son transfert. Mais les dirigeants milanais ne comptent pas s’arrêter là.

Ils ambitionnent de boucler un nouveau deal avec l’OM. Le journaliste Ekrem Konur le confirme, l’Inter Milan s’est récemment lancé aux trousses du jeune Darryl Bakola. Le milieu de terrain de 18 ans est considéré comme l’un des plus grands espoirs de Marseille.

Sa montée en puissance sous les ordres de Roberto De Zerbi (11 rencontres disputées) le prouve bien. L’entraîneur de l’OM l’a même titularisé contre Newcastle (2-1) en Ligue des champions. Preuve que le jeune joueur conserve la confiance du coach italien durant cet exercice.

Une rude concurrence autour du dossier

Consciente de cela, la direction de l’Olympique de Marseille tente désespérément de le verrouiller sur le long terme. Pablo Longoria et Medhi Benatia travaillent sur ce dossier. Sauf que les négociations pour prolonger Darryl Bakola piétinent. Cette hésitation alerte de nombreux clubs européens en quête de renforts.

🚨🆕 #Exclusive 🇫🇷

Marseille’s 18-year-old talent Darryl Bakola on the radar!



👀 Inter Milan, Bayer Leverkusen, Chelsea, Arsenal & Newcastle scouts monitoring his progress.



📑 Marseille plan to extend his contract until 2030. pic.twitter.com/bJDhsLrISS — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 24, 2025

L’Inter Milan voudrait en profiter pour attirer la pépite marseillaise dans ses filets. Le club italien devra cependant faire face à une rude concurrence. Le Bayer Leverkusen, Chelsea, Arsenal et Newcastle tenteraient aussi de recruter le Minot marseillais.

