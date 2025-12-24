Mercato PSG : Luis Campos proche d’annoncer des signatures

Le mercato hivernal sera sans doute très calme du côté du PSG. Même si le directeur sportif Luis Campos et son équipe prévoit d’officialiser plusieurs signatures en interne.

Mercato PSG : Luis Campos prépare une annonce groupée

C’est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain a opéré une mutation profonde en privilégiant la force du collectif. Cette stratégie a porté ses fruits puisque les hommes de Luis Enrique ont remporté la Ligue des Champions le 31 mai dernier.

Cette ligne de conduite dicte désormais les mercatos du PSG. Les Parisiens misent clairement sur la stabilité de son groupe plutôt que des arrivées pharaoniques. Le directeur sportif Luis Campos et son équipe s’apprêtent même à frapper un grand coup médiatique.

À voir

ASSE Mercato : Le départ de Djylian N’Guessan validé

Lire aussi : Mercato PSG : Luis Campos prêt à boucler six transferts

Le Parisien l’assure, l’état-major parisien prévoit d’officialiser simultanément plusieurs prolongations de contrat dans les prochaines semaines. Cette campagne de signature vise à blinder l’ossature d’une équipe collective.

Plusieurs prolongations en cours de finalisation

Le quotidien sportif indique que plusieurs dossiers avancent à grand pas au PSG. Parmi les signatures imminentes figurent des piliers comme Willian Pacho, Bradley Barcola ou encore Fabián Ruiz. Les pépites Senny Mayulu et Quentin Ndjantou sont aussi proches d’être verrouillées.

L’optimisme règne pour la majorité de ces signatures. Même si le cas Ousmane Dembélé s’avère plus complexe que prévu. L’attaquant français n’approuverait pas les modalités de sa prolongation, au point d’envisager son départ ? Pour le moment, le PSG a choisi de temporiser certaines officialisations afin de garantir un effet d’annonce maximal au Parc des Princes.

Lire la suite sur le PSG :

Mercato PSG : Luis Campos accélère pour deux cracks !

À voir

Mercato : Ça chauffe à l’OM, une pépite file vers l’Inter !

Mercato PSG : Luis Campos négocie un deal à 60 M€ !

PSG : Une mauvaise nouvelle tombe pour Lucas Chevalier