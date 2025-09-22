OM – PSG : Violente charge contre la LFP sur le report !

Le report du Classique pour ce lundi soir met le PSG dans une position inconfortable, puisque toutes ses neufs stars nominées pour le Ballon d’Or ne seront pas à la cérémonie prévue pour ce même jour à la même heure. Une situation qui montre les failles de la LFP selon certains observateurs.

Le Ballon d’Or et le Classique, le PSG face à un dilemme

Ce lundi soir devait être la consécration de l’incroyable saison 2024-2025 du Paris Saint-Germain lors de la cérémonie du Ballon d’Or. Mais le report du Classique contre l’OM à ce lundi soir a totalement chamboulé les plans des Parisiens.

En effet, six joueurs nommés aux récompenses individuelles ne seront pas présents à cette cérémonie, notamment Lucas Chevalier (pour le trophée Yachine du meilleur gardien), Achraf Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes, Fabian Ruiz et Khvicha Kvarastkhelia (pour le Ballon d’Or). Par contre, Ousmane Dembélé, grand favori pour le Graal, et Désiré Doué, blessés, seront eux, présents à cette cérémonie.

Luis Enrique, en lice pour le trophée de meilleur entraîneur de la saison, ne sera pas non plus présent dans la capitale. « Mais le technicien parisien avait fait savoir la semaine dernière que fidèle à ses réticences quant à l’attribution de prix individuels, il ne viendrait pas », rapporte le journal L’Équipe.

Dimanche soir régnait un flou sur la composition de la délégation parisienne pour cette 69e cérémonie du Ballon d’Or. La petite soirée prévue au Parc des Princes avant le départ pour le Théâtre du Châtelet – où les proches des joueurs allaient être réunis avant de partir ensemble – n’aura pas lieu.

« Le PSG ne connaissait pas dimanche soir avec précision le nombre de ses invités, mais ils devraient être une quarantaine (hors membres du service de sécurité) à représenter le club de la capitale pour la cérémonie. Vingt de moins que ce qui était prévu avant le report », explique le quotidien sportif. Certains observateurs dénoncent déjà cette décision incompréhensible de la LFP.

Duluc dénonce « un football français incapable de s’organiser »

Après le report du Classique face à l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain a communiqué quelques informations suite à cette décision.

« La LFP a décidé de reporter le match entre l’OM et le PSG, ce lundi 22 septembre à 20h. Initialement programmé dimanche 21 septembre à 20h45, le match n’a pu se dérouler à cette date », a écrit le club de la capitale sur son site officiel. Dans les colonnes du journal L’Équipe, Vincent Duluc a ouvertement dénoncé cette décision de la Ligue de Football Professionnel qui place le Classique au même moment que la cérémonie du Ballon d’Or.

« Le PSG joue exactement à la même heure (que la cérémonie du Ballon d’Or, NDLR), puisque la LFP, obnubilée par le développement de Ligue 1+, n’a pas été assez forte, collectivement, pour faire passer l’intérêt général et le bon sens avant son règlement », a regretté Vincent Duluc.

Pour lui, avec cette façon de faire, « la LFP envoie aux grands clubs européens le message d’un football français incapable de s’organiser pour ne pas empiler dans la même soirée deux événements majeurs de son automne. C’est une infinie faute de gout. »