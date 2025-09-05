PSG : Ousmane Dembélé lâche un indice pour le Ballon d’Or !

Le Ballon d’Or 2025 sera officiellement connu le 22 septembre prochain à Paris. À un peu plus de deux semaines de cette cérémonie, Ousmane Dembélé, l’attaquant du PSG et l’un des grands favoris pour décrocher le Graal, a enflammé la toile ces dernières heures.

PSG : Ousmane Dembélé déjà informé de son sacre au Ballon d’Or ?

À quelques semaines de la révélation officielle du Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé a ravivé les spéculations en publiant une story Instagram énigmatique. L’attaquant du PSG, grand favori après une saison exceptionnelle, a enflammé les réseaux sociaux.

Lisez aussi : PSG : Ousmane Dembélé, le verdit fait plaisir aux Bleus

À voir

OM : Frisson à Madrid, De Zerbi arrive avec un soutien XXL !

« J’ai pas attendu que les choses viennent jusqu’à moi pour voir mes rêves se réaliser », a publié Dembélé à travers cet extrait du titre « Formidable » de Tiakola. Certains internautes vont jusqu’à suggérer que le joueur aurait été informé en amont par France Football de son sacre, succédant ainsi à Rodri.

Même si le milieu de terrain de Manchester City avait nié avoir été informé au préalable par la structure organisatrice. Si les dés sont déjà jetés, les votes des journalistes ayant été rendus, le joueur du Paris Saint-Germain reçoit toujours des soutiens, notamment de la part de ses partenaires en équipe de France.

Depuis lundi, l’ancien ailier du Barça a retrouvé ses compatriotes à Clairefontaine en marge des matches éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Et comme le rapporte RMC Sport, le protégé de Luis Enrique est bien soutenu dans le vestiaire des Bleus.

À voir

ASSE : Un renfort offensif à Clermont avant Saint-Etienne

Lisez aussi : PSG : Le Paris SG retient son souffle pour Ousmane Dembélé

En effet, Kylian Mbappé et les autres joueurs de Didier Deschamps s’amusent régulièrement à taquiner Ousmane Dembélé en lui chuchotant à l’oreille : « tu vas être Ballon d’Or. » D’ailleurs, cela se répète à chaque rassemblement de l’équipe de France depuis le mois de mars, avant que le Paris SG ne remporte la Ligue des Champions face à l’Inter Milan.