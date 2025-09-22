OM – PSG : Le nouveau groupe d’Enrique pour le Classique !

Initialement programmé le dimanche soir, le Classique entre l’OM et le PSG se tiendra finalement ce lundi à l’Orange Vélodrome. À quelques heures de cette rencontre, Luis Enrique a dévoilé un nouveau groupe de joueurs retenus.

OM – PSG : Pas de Ballon d’Or pour Hakimi et Vitinha

L’entraîneur du Paris Saint-Germain aura à sa disposition les mêmes dix-neuf joueurs convoqués hier pour le Classique contre l’Olympique de Marseille au stade Vélodrome ce lundi à 20 heures. Même s’ils sont retournés à Paris le dimanche, Luis Enrique et ses joueurs seront à Marseille ce lundi pour affronter les hommes de Roberto De Zerbi.

Pour rappel, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Joao Neves, Lucas Beraldo et Bradley Barcola, blessés, sont forfaits pour ce match. Ils profiteront de leur présence dans la capitale pour participer à la cérémonie du Ballon d’Or, qui se tiendra ce soir au Théâtre du Châtelet.

À voir

FC Nantes : Castro veut passer ses nerfs sur Toulouse FC

Les questions autour des présences d’Achraf Hakimi (26 ans) et Vitinha (25 ans), prétendants sérieux pour remporter le Ballon d’Or ce même lundi à partir de 21 h, ont envahi les discussions depuis dimanche. L’entraîneur espagnol Luis Enrique a donc décidé de convoquer le même groupe que la veille.

Le latéral Marocain et le milieu portugais devraient donc être sur la pelouse du Stade Vélodrome, ce lundi soir. Par ailleurs, le PSG précisé que le jeune attaquant Ibrahim Mbaye va d’abord passer les épreuves du baccalauréat ce matin avant de rejoindre le reste de l’équipe en début d’après-midi à Marseille.

Le groupe du PSG pour le Classique

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin

Défenseurs : Marquinhos, Zabarnyi, Pacho, Hakimi, Mendes, Hernandez, Beraldo, Kamara

À voir

Ballon d’Or 2025 : C’est confirmé pour Lamine Yamal !

Milieux : Vitinha, Ruiz, Zaïre-Emery, Lee, Mayulu

Attaquants (3) : Kvaratskhelia, Ramos, Mbaye.