Mercato OM : Une offre XXL tombe pour Neal Maupay !

Un club de Serie A envisage de s’offrir Neal Maupay et de soulager l’OM lors du mercato hivernal. Le joueur n’a pas encore donné son feu vert pour prendre la direction de l’Italie.

Mercato OM : Direction l’Italie pour Neal Maupay cet hiver ?

En manque cruel de temps de jeu à l’OM, Neal Maupay pourrait faire ses valises dès le mercato d’hiver. Le Français est placé sur la liste des indésirables de Roberto De Zerbi. Mais heureusement, une offre tombe pour le joueur. L’attaquant de 29 ans disposerait d’une première piste sérieuse en Italie.

Apparu à seulement deux reprises cette saison sous le maillot olympien, le natif de Versailles ne figure pas dans les plans marseillais et doit envisager un départ s’il souhaite se relancer. À l’approche de l’ouverture du marché hivernal, son profil commencerait à circuler en Serie A.

Selon La Gazzetta dello Sport, le buteur français serait suivi par Pise. Cette formation italienne veut un prêt de six mois. Elle a besoin d’une gâchette offensive pour mieux se relever en Serie A. Toutefois, l’ancien Niçois pourrait déchirer cette offre. Fort de son expérience en Premier League notamment à Brentford, Brighton et Everton, Maupay espérerait attirer l’attention de formations de haut niveau, notamment en Angleterre, avant de trancher sur son avenir.

