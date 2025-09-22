Mercato: Kimpembe livre la vraie raison de son départ du PSG

Après avoir passé toute sa carrière au PSG, Presnel Kimpembe a changé d’air lors du dernier mercato estival. Désormais au Qatar Sports Club, le défenseur central français a livré la raison de son départ.

Mercato : Kimpembe a vécu un calvaire au PSG

À la faveur d’une longue interview accordée à l’émission « Clique » sur Canal+, Presnel Kimpembe est notamment revenu sur la longue blessure qui a mis brusquement un terme à sa carrière durant deux ans et demi. Victime d’une rupture du tendon d’Achille en février 2023 lors d’un Classique contre l’OM, le joueur de 30 ans n’a plus jamais retrouvé son niveau. Une période très compliquée à gérer.

« Ça a été une période très compliquée dans ma vie. Je savais que cette blessure (une rupture du tendon d’Achille) allait arriver un jour, mais je ne savais pas quand. Avant la Coupe du monde 2022, j’avais déjà des douleurs, je faisais des soins, du renforcement du mollet pour l’éviter. Ma santé n’était pas top. J’ai souffert avant que ça arrive », a confié Kimpembe, qui rejoint le Qatar pour préparer aussi son après carrière.

Presnel Kimpembe prépare sa reconversion à l’entrepreneuriat

Pendant sa convalescence, Presnel Kimpembe est resté très proche du Paris Saint-Germain et il a apporté son soutien au vestiaire comme il le pouvait. De retour sur les terrains, le Champion du Monde 2018 n’a pas pu se voir promettre du temps de jeu, au vu des doutes présents quant à sa forme physique. C’est pourquoi il a fini par réclamer son départ cet été après de longues discussions avec son entraîneur Luis Enrique et son président Nasser Al-Khelaïfi.

« Tout est allé vite, j’ai échangé avec le club sur ma situation, sur comment on pouvait avancer. Je savais qu’il n’y aurait pas de guerre avec Paris. Il n’y a jamais eu de problème. J’ai tout simplement envie de jouer. J’ai parlé avec le coach, le président. Je leur ai expliqué que je ne pouvais pas faire une troisième année comme ça.

À voir

Surprise à l’OM : De Zerbi déniche son Lacazette version 2.0

Ils ont envie de me voir jouer. Et j’ai envie de rejouer au foot, j’ai traîné ma peine pendant deux ans et demi – trois ans. J’ai beaucoup souffert », a expliqué l’ancien vice-capitaine du Paris SG, qui pense déjà à sa reconversion en tant qu’entrepreneur à la fin de sa carrière.

« Le Qatar, c’est vu comme une retraite dorée ? Oui, bien sûr. Il n’y a pas que l’argent. Il y a la vie au Qatar, la famille. J’ai un projet de vie aussi pour après, je ne pense pas qu’au foot. Je suis entrepreneur, je pense, aussi à comment mes enfants vont grandir, qu’ils soient en sécurité. Je leur veux un confort que je n’ai pas eu », a ajouté Kimpembe.