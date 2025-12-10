INFO Mercato : Salah prêt snober le PSG pour l’Arabie ?

En désaccord avec Liverpool, Mohamed Salah est annoncé vers un transfert au Paris Saint-Germain. Mais voilà que l’Arabie saoudite s’invite dans ce dossier.

Mercato : Mohamed Salah en froid avec Liverpool

La tension est montée d’un cran entre Mohamed Salah et Liverpool FC. L’attaquant égyptien est clairement en conflit ouvert avec le club qu’il a rejoint en 2017. Le joueur de 33 ans est relégué ces dernières semaines sur le banc des Reds. Un déclassement devenu insupportable à ses yeux.

À voir

Au point où Mohamed Salah a publiquement dénoncé l’attitude de sa direction. Il estime avoir été « jeté sous un bus ». Ces propos passent très mal à Anfield. Et la réaction d’Arne Slot a amplifié la rupture. L’entraîneur de Liverpool a expliqué qu’il était incertain de revoir le double Ballon d’Or africain sous le maillot des Reds.

Le PSG, une destination favorite pour l’accueillir

Cette sortie intervient alors que Mohamed Salah était écarté lors de la victoire (1-0) contre l’Inter Milan en Ligue des champions. Le divorce semble désormais consommé. À l’approche du mercato, la question qui est sur toutes les lèvres est de connaitre sa future destination.

Le Paris Saint-Germain est régulièrement évoqué comme l’une des options privilégiées. Le PSG verrait en Mohamed Salah une star capable d’apporter l’expérience nécessaire en vue d’atteindre ses objectifs. Il pourrait aussi compenser les blessures récurrentes d’Ousmane Dembélé ou Désiré Doué.

L’Arabie saoudite lui tend les bras

Sauf qu’un autre prétendant contrarie les plans du PSG : l’intrusion de l’Arabie saoudite. Le royaume du pétrodollar était déjà intéressé par le Pharaon dans le passé et intensifie sa pression. Le PDG de la Saudi Pro League, Omar Mugharbel, a d’ailleurs fait un appel du pied public au joueur.

« Mohamed Salah est le bienvenu en Saudi League. Ce sont les clubs qui sont responsables des négociations avec les joueurs. Mais il en fait assurément partie », a-t-il déclaré à WFS. Ces propos confirment l’intérêt des Saoudiens à son égard. Une offre concrète émanant d’un club saoudien aurait même déjà été transmise au joueur. Même si les détails de cette proposition n’ont pas encore fuité.

