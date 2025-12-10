FC Nantes : Luis Castro pousse un énorme coup de gueule !

Le technicien du FC Nantes, Luis Castro, irrité par plusieurs informations diffusées ces derniers jours, a pris la parole pour remettre les pendules à l’heure.

FC Nantes : Luis Castro pique une colère noire

L’ambiance n’est pas du tout bonne au FC Nantes depuis quelques semaines. Le club traverse une saison compliquée. L’équipe glisse vers le bas du classement. Dix-septième après quinze journées, onze points seulement, les Canaris s’enfoncent dans la zone rouge. Tout a encore dérapé, dimanche, contre le RC Lens. Une nouvelle défaite à domicile, deux buts à un.

Dans ce contexte, les rumeurs autour de l’avenir du tacticien du club, Luis Castro ont explosé. Le coach, arrivé l’été dernier, aurait irrité la direction. Les mauvais résultats, bien sûr. Mais aussi ses déclarations, où il visait la politique sportive nantaise. On parlait d’un entraîneur isolé, d’un lien affaibli avec ses dirigeants, d’un malaise installé. Alors, ce mercredi, avant Angers–Nantes vendredi, Castro est arrivé en conférence de presse et a remis les choses en ordre.

Luis Castro est en colère. « Je prépare du mieux que je suis capable. Je suis humain comme tout le monde. C’est normal que quand je lis tout ce qui s’écrit, je ne sois pas content…Quand vous parlez de choses qui touchent à mes principes comme homme et à mon éducation, ça je ne suis pas content. Vous touchez l’homme et ça, je pense que c’est un manque de respect », a-t-il dit.

Luis Castro mobilise ses hommes pour rafler les trois points à l’issue de la rencontre contre Angers SCO.

