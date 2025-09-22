Volte-face à l’OM : La porte se ferme pour une pépite !

La direction de l’OM a fait une volte-face qui devrait avoir des répercussions sur l’équipe de France U20. Le jeune milieu de terrain Darryl Bakola a finalement été retenu par le club.

L’OM change d’avis, Darryl Bakola n’ira pas au Mondial U20

L’Olympique de Marseille vient de faire un choix inattendu. Darryl Bakola était sélectionné pour participer à la Coupe du monde U20 avec l’équipe de France. Mais au final, le joueur de 17 ans ne participera pas à ce tournoi. La raison ? Le Mondial U20 n’étant pas inscrit au calendrier FIFA, les clubs sont autorisés à retenir leurs joueurs. C’est le choix fait par la direction de l’OM.

Elle estime que son jeune milieu de terrain de 17 ans pourrait être un atout précieux pour le groupe de Roberto De Zerbi, explique L’Equipe. Cette décision intervient à un moment décisif pour l’OM ! Ce lundi se déroule le Classique contre le PSG au Vélodrome. Les Olympiens sont déterminés à s’imposer face au rival parisien.

Une confiance en lui pour la suite de la saison

Par ailleurs, le maintien de Darryl Bakola à Marseille offre une option supplémentaire à l’entraîneur. De Zerbi pourrait l’utiliser pour les matchs à venir. Ce choix démontre de la confiance que le club place en son jeune joueur très prometteur. Quoi qu’il en soit, le sélectionneur des U20, Bernard Diomède, va devoir trouver une solution pour le remplacer.

D’autres écuries pourraient aussi retenir leurs pépites, créant ainsi de multiples désistements. A noter que le Mondial U20 se disputera du 27 septembre au 19 octobre prochain au Chili. Tandis que l’équipe de France U20 débutera la compétition le 29 septembre contre l’Afrique du Sud, avant d’affronter les États-Unis et la Nouvelle-Calédonie.