Mercato : Au PSG avec Dembélé ? Dayot Upamecano répond cash

Interrogé par Téléfoot ce dimanche matin, Dayot Upamecano, en fin de contrat au Bayern Munich le 30 juin prochain, a évoqué la possibilité de rejoindre son ami Ousmane Dembélé au PSG.

Il y a quelques semaines, la presse espagnole a annoncé un accord verbal entre le Real Madrid et Dayot Upamecano pour une arrivée en tant qu’agent libre à l’issue de la saison. Mais rien n’est encore signé et d’autres cadors européens avancent leurs pions en interne pour le défenseur central de 27 ans.

Ces dernières heures, le site Foot Mercato révèle que la dernière offre du Bayern Munich formulé à Upamecano ne correspond pas encore aux attentes de l’international français. Toutefois, les dirigeants bavarois ont fait de gros efforts et cela pourrait payer dans les prochains mois, mais il reste des détails importants qui doivent être résolus. De l’autre côté, le Real Madrid peut répondre à toutes les requêtes du joueur d’un point de vue contractuel.

« Selon nos informations, le PSG a également fait savoir au joueur qu’il pouvait répondre à ses exigences salariales du joueur s’il venait à poser ses valises dans la capitale. En tout cas, le PSG et le Real Madrid sont prêts à s’aligner sur les exigences du joueur si ce dernier est libre le 30 juin prochain. Affaire à suivre… », explique la source francilienne. Au milieu de toutes ces rumeurs autour de son avenir, le principal concerné a donné de la voix.

Dayot Upamecano veut jouer avec Ousmane Dembélé, mais…

Arrivé à l’été 2021 en provenance du RB Leipzig contre un chèque de 42,50 millions d’euros, Dayot Upamecano est dans sa dernière année de contrat sous le maillot du Bayern Munich. À la recherche d’un joueur de classe mondiale au poste de défenseur central, le Paris SG et le Real Madrid ont fait du natif d’Évreux une piste sérieuse, tandis que le club allemand tient à le garder en lui faisant signer un nouveau bail.

Sur TF1 ce dimanche, Upamecano a été invité à commenter la possibilité de jouer un jour dans le même club que son grand ami Ousmane Dembélé, attaquant du PSG, à Paris ou ailleurs. « Est-ce que ce serait un rêve de jouer avec Dembélé un jour en club ? Pourquoi pas ? Mais après… je pense qu’on va dire qu’on n’est pas pressé. Si je peux aussi rester au Bayern Munich et prolonger ? Bien sûr », a déclaré le vice-capitaine de l’équipe de France.

