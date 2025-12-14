OM : Roberto De Zerbi sort la grosse artillerie pour Monaco

En clôture de la 16e journée de Ligue 1, l’OM reçoit l’AS Monaco ce dimanche soir au stade Vélodrome. Découvrez le groupe convoqué par Roberto De Zerbi pour cette affiche.

OM : Roberto De Zerbi avec un commando de 21 joueurs face à Monaco

Ce dimanche à 20h45, l’Olympique de Marseille reçoit l’AS Monaco, en clôture de la 16e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi a convoqué un groupe de 21 joueurs. Hamed Junior Traoré, Amine Gouiri et Facundo Medina sont toujours blessés. Hormis ces absents de longue durée, tous les autres joueurs sont opérationnels. Et notamment Nayef Aguerd.

Gêné par une pubalgie depuis plusieurs semaines, le défenseur central marocain a enchaîné les matches à Lille (0-1) et à Bruxelles contre l’Union Saint-Gilloise (3-2) en Ligue des Champions. Cette capacité à enchaîner est de bon augure pour la suite, même s’il ne sera pas présent pour le match de Coupe de France la semaine prochaine en raison de sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations.

Le reste des stars comme Pierre-Emerick Aubameyang ou Mason Greenwood répond bien présent pour le moment. Darryl Bakola est convoqué tout comme Robinio Vaz, les deux Minots appréciés par Roberto De Zerbi. Après un match nul contre Toulouse (2-2) et une défaite à Lille (0-1), l’OM doit absolument réagir pour ne pas laisser filer le PSG et le RC Lens au classement.

Le groupe de Marseille contre l’AS Monaco

Gardiens : De Lange, Rulli, Van Neck

Défenseurs : Aguerd, Balerdi, Egan-Riley, Murillo, Palmieri, Pavard, Weah

Milieux : Bakola, Gomes, Hojbjerg, Kondogbia, Nadir, O’Riley, Vermeeren

Attaquants : Aubameyang, Greenwood, Paixao, Vaz.