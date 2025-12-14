PSG : Le groupe d’Enrique pour la Coupe intercontinentale !

Mercredi à Doha, le PSG dispute la finale de la Coupe intercontinentale face à Flamengo, récent vainqueur de la Copa Libertadores. Découvrez le groupe convoqué par Luis Enrique, l’entraîneur parisien, pour cette rencontre.

PSG : Ousmane Dembélé et Marquinhos présents contre Flamengo

Luis Enrique a communiqué le groupe du PSG pour disputer la finale de la Coupe intercontinentale face aux Brésiliens de Flamengo, ce mercredi à 18h à Doha. Trois absents sont à signaler. Achraf Hakimi, actuellement au Maroc, poursuit sa rééducation avec la sélection en vue de la CAN.

Lisez aussi : Mercato : Au PSG avec Dembélé ? Dayot Upamecano répond cash

À voir

L’AS Monaco au Vélodrome sans Paul Pogba pour affronter l’OM

David Boly et Noham Kamara, mis à la disposition des équipes de jeunes, ne font également pas partie du voyage. Bonne nouvelle côté infirmerie : Ousmane Dembélé et Senny Mayulu, touchés par un virus ces derniers jours, tout comme Marquinhos, gêné à la hanche droite en fin de semaine, sont bien du voyage.

Luis Enrique a aussi décidé d’emmener sa « surprise » de la saison, Quentin Ndjantou, pour ce rendez-vous historique. En revanche, malgré sa convocation avec le Sénégal, Ibrahim Mbaye est encore retenu dans le groupe du PSG. Forfait à la dernière minute face à Metz, en raison d’un état grippal, Senny Mayulu figure bien dans le groupe retenu par Luis Enrique pour affronter Flamengo, ce mercredi à Doha, pour la Coupe intercontinentale.

Lisez aussi : Mercato : Le PSG proche de l’exploit pour Dayot Upamecano ?

À voir

Mercato : Au PSG avec Dembélé ? Dayot Upamecano répond cash

Toutefois, le staff parisien lui a demandé d’attendre pour prendre l’avion, nous rapporte le quotidien Le Parisien. Le milieu offensif n’a pas embarqué avec le reste de l’effectif ce dimanche et doit rejoindre le groupe lundi, si son état le permet. Une décision prise pour lui permettre de récupérer pleinement après deux jours de maladie, dans un contexte où le Paris Saint-Germain ne souhaite prendre aucun risque inutile.

Le groupe du Paris SG contre Botafogo

Gardiens de but : Chevalier, Safonov, Marin

Défenseurs : Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zabarnyi, Hernandez, Beraldo

Milieux de terrain : Vitinha, Ruiz, Neves, Zaïre-Emery, Mayulu, Ndjantou

À voir

OM : Roberto De Zerbi sort la grosse artillerie pour Monaco

Attaquants : Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Barcola, Ramos, Lee, Mbaye.