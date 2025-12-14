L’AS Monaco au Vélodrome sans Paul Pogba pour affronter l’OM

Absent contre Galatasaray en Ligue des Champions mardi passé, Paul Pogba va manquer à l’appel de l’entraîneur de l’AS Monaco ce dimanche soir en clôture de la 16e journée de Ligue 1, au stade Vélodrome.

AS Monaco : Paul Pogba, le nouveau coup dur

Touché au genou puis au mollet, Paul Pogba a été ménagé par le staff de l’AS Monaco, alors que sa difficulté à enchaîner commence à susciter des interrogations. Gêné par une légère tension au tendon du genou avant le match face à Galatasaray, le milieu de terrain français a ensuite ressenti une gêne au mollet gauche à l’entraînement.

Par précaution, Sébastien Pocognoli, coach de l’AS Monaco, a choisi de ne prendre aucun risque. Arrivé librement cet été en provenance de la Juventus Turin, Paul Pogba peine toujours à enchaîner les matches, une situation qui devient préoccupante après deux saisons quasiment blanches. D’après l’Agence France Presse, l’absence a été confirmée après le dernier entraînement samedi à La Turbie.

« Il souffre non pas du genou, mais d’une gêne au mollet gauche », précise la source. Sébastien Pocognoli avait laissé planer un mince espoir vendredi, mais l’entraîneur monégasque a tranché pour protéger son joueur. Depuis son arrivée à Monaco, Pogba n’a disputé que 30 minutes lors des trois derniers matchs de Ligue 1. Une reprise très progressive, logique après une longue période loin des terrains.

Si l’entraîneur Sébastien Pocognoli peut se réjouir des retours de blessure en défense de Christian Mawissa et d’Eric Dier, il devra composer sans plusieurs éléments majeurs. L’attaquant espagnol Ansu Fati est lui aussi indisponible à cause d’un problème aux ischio-jambiers gauches. De son côté, l’ailier Krépin Diatta est déjà parti rejoindre la sélection du Sénégal en vue de la CAN 2025.

Le groupe de Monaco pour affronter l’OM

Gardiens : Hradecky, Köhn, Lienard

Défenseurs : Akliouche, Camara, Coulibaly, Golovin, Idumbo, Minamino, Zakaria

Milieux : Henrique, Dier, Kehrer, Mawissa, Ouattara, Salisu, Teze, Vanderson

Attaquants : Balogun, Biereth, Henikhena.