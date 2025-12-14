Mercato ASSE: Ivan Gazidis annonce le verdict pour Horneland

Hier, l’ASSE a terminé sa première partie de saison en championnat. Avant d’aller à Nice en Coupe de France, les Verts ont été tenus en échec par le SC Bastia à Geoffroy-Guichard (2-2). Pour autant, Eirik Horneland devrait passer paisiblement ses fêtes de fin d’année.

Mercato ASSE : Eirik Horneland a le soutien du club

L’ASSE avait une occasion en or de mettre la pression sur l’ESTAC Troyes, actuel leader de Ligue 2. Pour la dernière journée du championnat de l’année civile 2025, le club ligérien recevait le SC Bastia. Une rencontre plus que jamais abordable sur le papier, mais qui s’est soldé par un nul. Alors que les Verts sont 2e après 17 journées, des questions se posent tout de même autour d’Eirik Horneland.

Arrivé dans le Forez en milieu de saison dernière, l’entraîneur norvégien a toujours du mal à véritablement lancer son aventure à l’AS Saint-Etienne. Avec un budget de 35 millions d’euros, un effectif évalué à 65 millions d’euros par Transfermarkt, des joueurs courtisés par des clubs du Top 5 européen, l’AS Saint-Étienne est l’ogre de la Ligue 2.

Pourtant, alors que les Verts viennent d’atteindre la mi-saison, ils ne seront pas en tête du championnat. Mais ce mauvais résultat n’oblige toutefois pas Eirik Horneland à s’inquiéter puisqu’il garde le soutien de sa direction. Face au SC Bastia, l’ASSE a, une nouvelle fois, montré une fragilité défensive ahurissante.

Si sur le plan offensif, il n’y a pas grand chose à redire de la meilleure attaque du championnat, sur un plan défensif, il y a largement de quoi s’inquiéter. Depuis le début de la saison, les hommes d’Eirik Horneland n’ont réussi que 5 clean sheets. Un total trop faible pour un prétendant au titre et à la montée. L’entraineur norvégien ne veut même pas changer ce qui ne fonctionne pas.

« Je ne pense pas faire de changement sur notre plan de jeu, juste nous améliorer sur son application », a expliqué le coach stéphanois après la rencontre. S’il se permet de poursuivre sur ce terrain-là, c’est parce qu’il a encore le soutien de sa direction, précise le journal L’Équipe.

Alors qu’Ivan Gazidis avait déclaré publiquement que Horneland était l’un des entraineurs les plus intéressants du football européen, il faudrait un revirement de situation total pour que le président des Verts change de fusil d’épaule.

