Mercato : Le PSG proche de l’exploit pour Dayot Upamecano ?

En fin de contrat en juin prochain, Dayot Upamecano est l’un des défenseurs centraux les plus convoités du marché. Même si les négociations avec le Bayern Munich avancent, le PSG et le Real Madrid sont prêts à tout pour le recruter. D’ailleurs, le Champion de France pourrait bien surprendre tout le monde dans ce dossier.

Mercato PSG : Dayot Upamecano enflamme le marché

À l’approche de l’ouverture d’un mercato hivernal qui s’annonce explosif, certains dossiers cristallisent déjà toutes les attentions. Celui de Dayot Upamecano figure désormais parmi les plus sensibles du marché européen. Entre discussions en cours, promesses verbales et stratégies d’attente, l’avenir de l’international français reste incertain.

Lisez aussi : Mercato PSG : Dayot Upamecano fixe sa condition pour signer

Si le Bayern Munich tente encore de le retenir, plusieurs cadors européens, dont le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, se tiennent prêts à dégainer. Alors que la dernière proposition du Rekordmeister ne répondrait pas encore pleinement aux attentes du défenseur central de 27 ans, le Paris SG et le Real Madrid apparaissent prêts à s’aligner sur ses conditions contractuelles. Et aux dernières nouvelles, Nasser Al-Khelaïfi préparerait une surprise dans ce dossier.

Le PSG prêt à rafler la mise pour Dayot Upamecano

Dans ce dossier très disputé, le PSG ne compte pas rester spectateur. Le club de la capitale de la capitale suit de près l’évolution de la situation de Dayot Upamecano et s’est positionné auprès de son entourage.

À voir

INFO Mercato : L’OM défie l’OGC Nice pour Yves Bissouma !

Lisez aussi : INFO Mercato : Le PSG passe à l’action pour Dayot Upamecano

Selon Foot Mercato, les dirigeants parisiens auraient déjà assuré le clan Upamecan qu’ils étaient en mesure de satisfaire les exigences salariales du natif d’Évreux, dans l’hypothèse, où celui-ci deviendrait libre à la fin de la saison. Affaire à suivre…