Ballon d’Or 2025 : Ousmane Dembélé du PSG couronné

Ousmane Dembélé a été élu « Ballon d’Or 2025 ». Il succède ainsi à Rodrigo Hernández Cascante, dit Rodri, de Manchester City. L’attaquant du PSG devance Lamine Yamal du FC Barcelone et sn coéquipier Vitinha. Kylian Mbappé du Real Madrid est classé 7e.

Dembélé, Luis Henrique et Donaruma lauréats

En plus d’Ousmane Dembélé, sacré meilleur joueur de la saison 2024-2025, le PSG a été élu meilleure équipe grâce à son sacre en Ligue des Champions et la finale disputée en coupe du monde FIFA des clubs. L’entraineur du club de la capitale, Luis Enrique, a été désigné meilleur coach et Gianluigi Donnarumma a remport le trophée Yachine du meilleur gardien de but pour la deuxième fois consécutive.

« C’est un honneur pour moi d’être ici et de recevoir cette récompense très importante pour notre club. Cela montre que c’est le collectif et l’équipe qui gagnent toujours. Je remercie tous mes joueurs, notamment ceux qui ne peuvent pas être là ce soir et tous les autres. Je remercie aussi les présidents et joueurs précédents, c’est aussi grâce à eux. Sans oublier les meilleurs supporters du monde, et c’est aussi pour eux que nous remportons ce trophée », a déclaré le président Nasser al-Khelaïfi pour le Trophée de meilleur club masculin.

Classement officiel du Ballon d’Or 2025

1er – Ousmane Dembélé (PSG)

2e – Lamine Yamal (Barcelone)

3e : Vitinha (PSG)

4e : Mohamed Salah (Liverpool)

5e : Raphinha (FC Barcelone)

7e : Kylian Mbappé (Real Madrid)

8e : Cole Palmer (Chelsea)

9e : Gianluigi Donnarumma (Manchester City, ex-PSG)

10e : Nuno Mendes (PSG)

11e – Pedri (Espagne/Barcelone)

12e – Khvicha Kvaratskhelia (Géorgie/PSG)

13e – Harry Kane (Angleterre/Bayern Munich)

14e – Désiré Doué (France/PSG)

15e – Viktor Gyökeres (Suède/Sporting Portugal et Arsenal)

16e – Vinicius Jr (Brésil/Real Madrid)

17e – Robert Lewandowski (Pologne/Barcelone)

18e – Scott McTominay (Ecosse/Naples)

19e – Joao Neves (Portugal/PSG)

20e – Lautaro Martinez (Argentine/Inter Milan)

21e – Serhou Guirassy (Guinée/Borussia Dortmund)

22e – Alexis Mac Allister (Argentine/Liverpool)

23e – Jude Bellingham (Angleterre/Real Madrid)

24e – Fabian Ruiz (Espagne/PSG)

25e – Denzel Dumfries (Pays-Bas/Inter Milan)

26e – Erling Haaland (Norvège/Manchester City)

27e – Declan Rice (Angleterre/Arsenal)

28e – Virgil Van Dijk (Pays-Bas/Liverpool)

29e – Florian Wirtz (Allemagne/Bayer Leverkusen et Liverpool)

30e – Michael Olise (France/Bayern Munich)