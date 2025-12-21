Mercato : Accord entre le FC Nantes et un club de Ligue 2 ?

Le mercato hivernal approche à grands pas et le FC Nantes affûte déjà ses armes pour procéder à certains réajustements. Un club de Ligue 2 pourrait bien en profiter.

Mercato FC Nantes : Un attaquant en route pour Guingamp

En manque de temps de jeu au FC Nantes, un attaquant du FC Nantes pourrait rejoindre la Ligue 2 dans la seconde partie de saison. En effet, selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants nantais et leurs homologues de l’EA Guingamp seraient en négociations pour Yassine Benhattab.

À voir

Auteur d’une prestation remarquée contre le Paris Saint-Germain lors de la toute première journée de Ligue 1 cette saison, l’ailier de 23 ans a vu son temps de jeu être réduit au fil des semaines, lui qui n’a été titulaire qu’une seule fois lors des 10 derniers matchs. Prêté à Aubagne la saison dernière, le natif de Marseille pourrait profiter du mercato hivernal pour se relancer en Ligue 2.

Neuvième du Championnat à la mi-saison, l’EA Guingamp veut recruter cet hiver pour remonter dans le classement. Bien avancé sur la piste menant au milieu de terrain Yohan Demoncy du Stade de Reims, le club breton serait également intéressé par le renfort de Benhattab.

« Après un exercice bluffant du côté d’Aubagne en National l’an passé (31 matchs, 7 buts, 10 passes décisives), l’ailier virevoltant du FC Nantes a vu son temps de jeu se réduire sensiblement (1 titularisation sur ses 10 derniers matchs). Guingamp souhaite conclure rapidement son arrivée sous la forme d’un prêt », explique le portail sportif.

Sylvain Ripoll, l’entraîneur de l’En Avant, apprécie le profil du joueur et les décideurs de Guingamp espèrent boucler l’arrivée en prêt de Benhattab rapidement. Pour rappel, l’ancien pensionnaire de Niort est lié au FC Nantes jusqu’en juin 2028. Affaire à suivre…

À voir

